annonse

annonse

Aktivister sendte e-post til KrF-politikere på Stortinget, med krav om at partiet skulle stemme for å ta imot flere migranter fra Moria-leiren til Norge.

Men en svarte at han ikke lot seg påvirke av slike kampanjer. Han hevdet at e-postene var like.

– Et av svarene jeg mottok fra en KrF-politiker var at slike strømmer av klipp-og-lim e-poster med samme budskap som regel dessverre virker mot sitt ønske og at politiske saker i Stortinget heldigvis ikke blir avgjort på den måten, skriver Janne Heltberg i Vårt Land, og stiller spørsmål:

annonse

– Har de folkevalgte glemt hvem som gav dem plass på Stortinget? Hvem de kjemper for?

Les også: KrF og Venstre sier nei til MDGs «Moria-forlik»

Heltberg svarte stortingsrepresentanten fra KrF, og fortalte at de var folk som brydde seg, og håpet på en endring.

annonse

– Selv om noen har brukt samme tekst for å uttrykke seg, burde stortingsrepresentanten heller reflektere rundt hvorfor denne saken har skapt en «strøm av slike klipp-og lim’-kopiinnlegg» som han kalte det, mer enn å irritere seg over mengden engasjement, forteller Heltberg.

– Hans nye svar var da: «(…) å sende kopi av budskap i hopetall til oss i en travel hverdag faktisk er både lettvint og på kanten til respektløst.

Les også: De lever av å være «samvittigheten» vår

Problemet for stortingsrepresentanten fra KrF er altså mengden, skriver hun. Om det kun hadde vært én som sendte e-post , så ville det ikke vært til bryderi, påpeker hun.

annonse

– Det er denne politikerens holdning til sine velgere som er respektløs.