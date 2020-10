annonse

Vær alltid kritisk, sier Erna i sitt siste innlegg i egen blogg. Hun tenker da på konspirasjonsteorier og falske nyheter. Men bør man ikke også være kritisk til Erna selv?

For er det noen man virkelig alltid bør være kritisk ovenfor, så er det politikere. Konspirasjoner, agendaer og falske lovnader er jo standard fra den kanten.

Det er heller ingen bombe at Erna tar FN i forsvar i blogginnlegget sitt. Det er nok der hun ser for seg den videre karrieren etter at hun er ferdig som statsminister. Det er kanskje en spekulasjon fra min side, men vil Erna si det er en konspirasjonsteori å tenke slik? Hun jobber jo aktivt for FNs agenda og er en globalist på sin hals. Blir det da feil å trekke en konklusjon om at Erna ønsker seg en stilling i FN? Vi får vel svaret på hvorvidt dette er sant eller ikke når hun er ferdig i politikken.

Statsministeren viser til Medietilsynets råd og tips om hvordan man best unngår konspirasjonsteorier og falske nyheter. Hun beskriver det slik:

«Kort og godt handler det om å være kritisk, undersøke kilden, sjekke flere kilder og være ekstra oppmerksom på saker som vekker sterke følelser. Når noe virker utrolig, er det grunn til å være skeptisk. Vi må stille spørsmålet: Hvem står bak informasjonen?»

Ja la oss bruke Ernas egne ord til å sjekke en sak som vekker sterke følelser. Saken om IS-moren som fikk komme til Norge fordi hun angivelig hadde et sykt barn.

Erna sa da at hun var nødt til å hente disse til Norge fordi moren hadde et alvorlig sykt barn som hun ikke ville at skulle dø på hennes vakt. Senere, på spørsmål fra Frps Jon Helgheim om hvor sykt barnet egentlig var, så svarte Erna:

«Dette er en vanskelig sak. En sak i et område det er stor fare og stor terroraktivitet. Det har ikke vært mulig å sende inn norsk helsepersonell for å fastsette en diagnose. Jeg synes spørsmålene representanten stiller er urimelige overfor en persons integritet og rettsvern. Norske myndigheter har ingen opplysninger om hvor sykt dette barnet er.»

Så barnet gikk fra å være alvorlig sykt før det kom til Norge, til så kun å være antatt sykt. Hva skal man tro her da Solberg? Spredde du falske nyheter om barnets helsetilstand før det kom til Norge? Er det grunn til å være skeptisk til det du sier?

Denne personens integritet og rettsvern burde jo være lik null når man ser på hvilke omstendigheter som er rundt, samt at siden saken var så betent som den var, så skulle det være naturlig at man ihvertfall kunne oppgi hvor sykt dette barnet egentlig var. Hadde det kreft eller influensa?

«Konspirasjonsteorier tilbyr ofte enkle svar på komplekse problemer. De som lager konspirasjonsteorier kan ha som mål å gjøre oss sinte eller opprørte for å skape ustabilitet i samfunnet», skriver Erna videre i bloggen sin.

Altså det samme som statsministeren selv gjør. Målet til Solberg kan umulig være å mane til samhold og stabilitet i samfunnet når hun ikke kan ta kraftig avstand fra voldshendelser mot folk som kun bruker ytringsfriheten sin, eller fordømme islam når det er bakteppe for knivstikkinger eller annen form for voldsbruk. Her løser statsministeren disse svært alvorlige og komplekse forholdene med å bruke noe som er enda mer effektivt enn enkle svar.

Den totale taushet.

«Det kan være vanskelig å overbevise en person som tror på en konspirasjonsteori om at vedkommende tar feil. Vi må ikke slutte med det, men det viktigste er at er at vi ikke selv bidrar til å spre løgner», skriver Erna.

Det viktigste er altså at vi ikke selv bidrar til å spre løgner. Tenk litt på den du, Erna.

Løy du om helsetilstanden til dette IS-barnet?

Sannheten er at Erna Solberg har løyet i hytt og pine i hele sin karriere. Hun burde være den siste til å snakke om å bidra til å spre løgner. Der er hun nemlig selv i en særklasse.

Det finnes utallige eksempler på dette. Fra for eksempel i 2005 under TV 2s folkemøte i Ålesund, hvor hun hevdet at Arbeiderpartiet ikke kom med et eneste målrettet forslag i forbindelse med behandlingen av tiltaksplanen mot fattigdom i 2003, noe som Carl I. Hagen og Jens Stoltenberg begge påpekte at var løgn.

Erna har sågar påstått at mennesker står bak 99.9 prosent av alle klimaendringene, noe som også beviselig er feil. Men det nytter ikke å ramse opp alle gangene statsministeren har kommet med regelrette løgner, propaganda eller konspirasjoner. Til det vil man måtte bruke mange bøker. Det får holde å konstatere at det kan være lurt å se seg selv i speilet før man går ut å beskylder eller oppfordrer folk til å gjøre noe annet enn hva ens eget snuskete jeg driver med til daglig.