Debatten raser på twitter etter New York Post-avsløringen rundt Joe Biden og hans sønn Hunter. Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany ble låst ute av Twitter etter å ha delt nyheten fra New York Post.

Onsdag smalt det en bombe da storavisen New York Post publiserte en artikkel som har sendt sjokkbølger i USA.

I artikkelen hevdes det at Bidens sønn Hunter introduserte faren for en ukrainsk forretningsmann da visepresidenten var ansvarlig for USAs forhold til Ukraina.

– En ære

I den eksposive artikkelen fra New York Post hevder avisen at de har fått tak i e-poster hvor en Vadym Pozharskyi, nummer tre i Burisma-hierarkiet, har sendt en e-post med takk til Hunter Biden 17. april 2015 hvor han skriver:

«Kjære Hunter, takk for invitasjonen til Washington D.C og at du ga en mulighet til å møte din far og tilbringe tid sammen. Det er virkelig en ære og fornøyelse.»

I Norge har pressestøttede medier hatt minimalt fokus på nyhetsbomben. NRK gjenga en NTB-artikkel med følgende vinkling: «Tvilsom Biden-artikkel blokkeres».

Men i USA har den største nyhetskanalen Fox News hatt saken som toppnyhet hele onsdag. President Donald Trump delte en av Fox News sine reportasjer om saken på twitter.

Biden-avsløringen var også toppsak hos USAs mest populære nyhetsprogram «Tucker Carlson Tonight».

Låst ute

På sosiale medier har folk vært i fyr og flamme etter at både Twitter og Facebook har sensurert saken i sine kanaler. Twitter har gått så langt i å blokkere saken for deling.

Brukere som har forsøkt å dele artikkelen, har fått opp et varsel om at det ikke kan gjøres, fordi Twitter eller selskapets partnere har identifisert lenken som «potensielt skadelig».

Trumps pressesekretær Kelyann Kayleigh har blitt låst ute av Twitter etter at hun delte saken til sine følgere, melder Fox News. Flere raser etter utestengelsen.

– Ser deg snart, Jack!

Også New York Post ble låst ute av Twitter, men har nå fått tilbake kontoen sin.

Republikanerne i Senatet reagerer sterkt etter Twitter-sensuren.

På sin Twitter-konto har de lagt ut en melding der de henvender seg til Twitter-grunnlegger Jack Dorsey. De skriver «ses snart», og legger ved en video der de uten hell forsøker å dele artikkelen.