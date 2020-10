annonse

Nylig offentliggjorte e-poster avslører hvordan Hunter Biden ønsket å tjene penger på familienes vegne ved å gjøre forretninger med et kinesisk firma.

Etter å ha avslørt Hunter Bidens tvilsomme forbindelser til ukrainske forretningsmenn, kan New York Post nå melde at han også hadde lukrative forretningsavtaler med Kinas største private energiselskap – det tidligere Shanghai-baserte konglomeratet China Energy Co. (CEFC). Én av avtalene skal ha vært svært «interessant for Biden og hans familie».

En e-post med emnelinjen «Forventninger» ble sendt til Biden 13. mai 2017. Den inneholdt detaljer om «godtgjørelsespakker» for seks personer som var involvert i en uspesifisert forretningsvirksomhet. Biden ble identifisert som «formann/nestleder avhengig av avtale med CEFC.» Lønnen hans var satt til «850» og e-posten bemerket også at «Hunter hadde noen forventninger på kontoret han ville utdype.»

I tillegg skisserte e-posten en «foreløpig avtale» der 80 prosent av «egenkapitalen» – eller aksjene i det nye selskapet – ville bli delt likt mellom fire personer hvor blant annet Hunter ble nevnt.

«Konsulenttjenester»

En annen e-post – sendt av Hunter Biden som en del av en kjede 2. august 2017 – involverte en avtale som han hadde inngått med den siden forsvunne styrelederen i CEFC, Ye Jianming, om halvt eierskap i et holdingselskap som skulle gi Biden mer enn 10 millioner dollar i fortjeneste i året.

Ye, som hadde bånd til den kinesiske militær- og etterretningstjenesten, har ikke blitt sett siden han ble satt i varetekt av kinesiske myndigheter i begynnelsen av 2018. CEFC gikk konkurs tidligere i år.

Biden skrev at Ye hadde bedret på vilkårene i en tidligere, treårig konsulentkontrakt med CEFC, som skulle betale ham 10 millioner dollar årlig «bare for introduksjoner.»

«Styrelederen endret avtalen etter at vi møttes i MIAMI TIL EN MYE MER LANGVARIG OG LUKRATIV ORDNING for å opprette et holdingselskap hvor 50 prosent eies av meg og 50 prosent eies av ham,» skrev Biden

«Konsulentavgifter er en del av inntektsstrømmen vår, men grunnen til at dette forslaget fra styrelederen var så mye mer interessant for meg og min familie, er at vi også ville være partnere i egenkapitalen og fortjenesten til selskapets investeringer,» står det videre.

Datamaskinverksted

E-postene ble funnet frem blant en rekke data som eieren av et datamaskinverksted i Delaware påstår ble gjenopprettet fra en MacBook Pro-bærbar datamaskin som ble droppet av i april 2019 og aldri hentet igjen.

Datamaskinen ble beslaglagt av FBI, og en kopi av innholdet laget av butikkeieren ble sendt til tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani, og publisert i The New York Post denne uken.