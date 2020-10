annonse

Mener det ikke finnes noen klimakrise.

I saken Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten for brudd på Grunnlovens § 112 etter tildelingsvedtak om utvinningstillatelse i Barentshavet (23. konsesjonsrunde), har de tapt i tingretten som lagmannsrett. I ankeerklæringen til Høyesterett hevder de at bakgrunnen for at vedtaket er i strid med Grunnlovens § 112 er at «Verden er enige om at det foreligger en klimakrise, og at CO 2 -utslippene må reduseres svært raskt og til netto null rundt 2050.» Etter to tap i retten har Greenpeace og Natur og Ungdom anket til Høyesterett.

Nå går organisasjonen Klimarealistene inn i saken. «Vi representerer allmennheten», skriver Klimarealistene i et skriftlig innlegg til Høyesterett, et såkalt «amicus curriae, ifølge Filter Nyheter.

– Norsk rettspraksis har brutt retningslinjene for å belyse en sak fra to sider. Ikke i en bagatellmessig sak, men i det norske samfunns mest livsviktige økonomiske sak – nedleggelse av norsk petroleumsvirksomhet. Klimarealistenes ubetalte bidrag er av prinsipiell nasjonal betydning. Mens 40 milliarder årlig går til klimatiltak over statsbudsjettet basert på ideologibasert forskning, skriver Klimarealistene på egne sider.

Høyesterett avgjør om innlegget er relevant, og hvis dommerne kommer frem til at det er det, så legges ogå dette inn i dommernes vurdering av bevisene i saken.

Mot grunnlaget

I skrivet går Klimarealistene ifølge Filter mot hele grunnlaget for rettssaken, som er at olje- og gassutvinning og -forbruk bidrar til skadelig global oppvarming.

Organisasjonen avviser at det er noen klimakrise, at det er vitenskapelig konsensus om det, og argumenteter mot at klimaendringene som foregår er skadelige for mennesker.

Klimarealistene viser til at det finnes forskere som støtter deres syn, og viser til at også forskere innen vitenskapelige grener som er relevante innen klimaforskningen, som atmosfærefysikk, har skrevet under på et opprop om at det ikke finnes en klimakrise.

– Nærmere tusen vitenskapsfolk herunder to medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver og atmosfærefysiker Richard Lindzen, har nylig undertegnet et opprop om at det ikke finnes en klimakrise. Påstanden om at det er enighet om dette er derfor usann. Det foreligger heller ingen kriterier om hva som kjennetegner en global klimakrise eller er optimalt klima på klodens kontinenter og soner. Klimarealistene vil med sitt innlegg også vise at påstanden om at CO 2 -utslippene må reduseres svært raskt og til null rundt 2050 også baserer seg på feilaktig grunnlag, skriver Klimarealistene på sin egen nettside.

