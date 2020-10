annonse

annonse

Epostene kan være autentiske, og det kan være en russisk etterretningsoperasjon. Samtidig.

Mediene i USA er splittet i to om historien rundt epostene mellom Vadym Pozharskyi fra Burisma og Hunter Biden. Hvis epostene er autentiske, indikerer det at Joe Biden møtte Pozharskyi.

Facebook og Twitter prøver nå hindre enhver spredning av historien fra New York Post, CNN omtaler ikke saken, og New York Times og andre omtaler bare at Twitter og Facebook sier at den bryter retningslinjene.

annonse

Så vidt jeg kan bedømme kan godt være at dette er en russisk etterretningsoperasjon, men det virker også som om epostene som blir avslørt faktisk er ekte.

Det Twitter anfører er at de sensurerer innhold som er «hacket», det vil si stjålet.

Det er flere forhold som er underlige for hvordan disse epostene dukket opp i media. Historien starter angivelig med en laptop som levert inn til et PC-verksted i Delaware i april 2019. Innholdet endte til slutt opp hos Rudy Giuliani. Fra Giuliani kom den til New York Post på søndag etter tips fra Steve Bannon.

annonse

Hm…

Eieren av verkstedet er lokalisert og Fox News har snakket med ham. Mannen heter John Paul Mac Isaac. Han sier han ikke er helt sikker, men at han tror det var Hunter Biden som leverte laptopen for reparasjon sammen med to andre enheter, de skal ha vært vannskadet. Men ingen eier dukket opp for å hente laptopen, og Isaac hadde ingen kontaktinformasjon. Han ble «forstyrret» av det han fant på harddisken og kontaktet FBI, sier han. At han faktisk ser ut til å ha kontaktet FBI, virker å stemme ut fra dokumentasjon New York Post viser.

Så hører ikke Isaac noe, han kontakter politikere i Kongressen, men hører heller ingenting derfra. Og gjennom en bekjent kommer han i kontakt med Rudy Giuliani. Da har FBI allerede kommet for å beslaglegge laptopen, men Isaac har tatt en kopi – og det er den Giuliani får tak i.

Les også: BREAKING I USA: Løy Joe Biden og hadde han møter med sønnens ukrainske partnere?

annonse

Denne historien er litt for utrolig for mine ører, noe skurrer her. Hvordan kan Hunter Biden være så dum at han leverer sin egen laptop til en lokal PC-reparatør med tanke på alle kontroversene rundt ham? Og laptopen inneholder ikke bare hans epostkorrespondanse, men også en sexfilm av ham selv. Dette virker rett og slett for idiotisk, selv for en person som har et narkotikaproblem. Og ikke henter han den igjen heller.

Men samtidig virker det ut fra reaksjonene som har kommet fra Joe Bidens kampanje og fra Hunter Biden som om epostene faktisk er autentiske. For ingen av dem har benektet at epostene er ekte, noe de absolutt burde gjort hvis de var falske. Biden-kampanjen har snarere henvist til Joe Bidens offisielle kalender fra 16. april 2015 og sagt at intet møte var satt opp. Men det er en indirekte innrømmelse av at epostene nok er autentiske, men prøver å henlede medias oppmerksomhet til at innholdet som skrevet av Pozharskyi ikke helt stemmer.

I eposten skriver Vadym Pozharskyi, nummer tre i Burisma-hierarkiet, en takk til Hunter Biden 17. april 2015:

«Dear Hunter, thank you for inviting me to DC and giving an opportunity to meet your father and spent [sic] some time together. It’s realty [sic] an honor and pleasure.»

På norsk:

«Kjære Hunter, takk for invitasjonen til Washington D.C og at du ga en mulighet til å møte din far og tilbringe tid sammen. Det er virkelig en ære og fornøyelse.»

Det er neppe noen uoverkommelig oppgave for datakyndige etterretningsfolk å konstruere falske eposter som tilsynelatende skulle komme fra Hunter Bidens epost-konto. Men i så fall ville det finnes originale korrespondanser som Hunter Biden kunne legge frem som viste at epostene på laptopen var falske. Det har de ikke gjort, og det taler sterkt for at epostene faktisk er autentiske.

Men så er altså spørsmålet: Hva har det å si for saken at de ekte epostene muligens er plantet på en laptop som aldri har tilhørt Hunter Biden og at det er noen (f.eks. russisk etterretning eller noen helt andre) som har manipulert eksponeringen av epostene gjennom en laptop, fått dem til Rudy Giuliani og deretter til New York Post?

Hva hvis epostene er ekte, men at laptopen og historien om hvordan de kom frem til New York Post er delvis løgn?

Hvis epostene er ekte, er det absolutt en nyhetssak fordi det avkrever Joe Biden et svar. For hvis Hunter Biden fikk betalt 50.000 dollar i måneden, har det hele tiden vært en mistanke om at det skjedde fordi de som satt ham i styret for Burisma ønsket noe i gjengjeld. Og innflytelse hos hans far, visepresidenten, var nettopp det.

Derfor ser vi også at Fox News, Breitbart og Trump-kampanjen setter fokus på denne saken. Det er svært uheldig for Joe Biden om det er sant.

For det er fullt mulig at Joe Biden faktisk møtte Vadym Pozharskyi selv om det ikke sto i kalenderen hans. Heller ikke Biden-kampanjen utelukker det ifølge Politico.

Men at deler av historien om laptopen virker underlig og meget godt kan være usann, gir samtidig Joe Bidens støttespillere, som Twitter, Facebook og store deler av de øvrige mediene, inkludert våre norske hovedstrømsmedier, en mulighet til å unngå å forfølge innholdet i epostene. De bruker det at deler av historien muligens/trolig er usann, som en unnskyldning for å begrave innholdet i epostene. Selv om epostene er autentiske.

Til fordel Trump

Og det er nettopp det vi nå ser spille seg ut. Men min bedømmelse er at dette uansett vil virke negativt inn for Joe Biden inn mot valget. For det er åpenbart at noen medier forsøker å undertrykke en nyhet, og det er noe som mange velgere allerede er svært oppmerksomme og kritiske til. Og at mediene undertrykker denne historien, vil nok overbevise en del om at den nettopp derfor er sann. Og vi må regne med at det blant disse velgerne som nå blir skeptiske til «eliten» som holder ting tilbake fra dem også finnes en del som ellers ville sittet på gjerdet og som ikke helt hadde omfavnet Trump.

Trump vil fremstå mer slik han gjorde i 2016, som en utfordrer til den korrupte, løgnaktige eliten.

Denne «skandalen» vil derfor ha en innvirkning på valget uansett om den er en russisk etterretningsoperasjon eller ikke. Og den er i favør Trump. Hans sjanser til å vinne har blitt bedre.