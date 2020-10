annonse

Tusenvis av entusiastiske Trump-tilhengere fikk se Donald Trump hamre løs mot Joe Biden i Iowa etter New York Post sin eksplosive avsløring.

– Joe Biden må umiddelbart frigi alle e-poster, møter, telefonsamtaler og transkripsjoner som er relatert til hans engasjement i familiens forretningsforhold og innflytelse på å snakke rundt hele verden – inkludert i KINA!, sa Trump fra talerstolen onsdag kveld.

Joe Biden must immediately release all emails, meetings, phone calls, transcripts, and records related to his involvement in his family’s business dealings and influence peddling around the world—including in CHINA! pic.twitter.com/H8RSR1tljV

Bombe

New York Post publiserte onsdag en bombe av en artikkel der de hevdet å ha tilgang til en rekke avslørende e-poster som kan spores tilbake Joe Bidens hans sønn, Hunter. Storavisen skrev at Hunter introduserte faren, som på tidspunktet var USAs visepresident, for en ukrainsk forretningsmann.

Joe Biden skal ha hatt sønnens forretningsinteresser i bakhodet i håndteringen av de diplomatiske relasjonene mellom landene, står det i artikkelen. Hunter har sittet i styret til det ukrainske energiselskapet Burisma, som har blitt etterforsket for korrupsjon.

Twitter har blokkert de som har forsøkt å dele saken på sin plattform, noe som har provosert republikanerne.

Nyheten kom samme dag som Trump nok en gang ble møtt på et fullstappet arrangement i Iowa med tusenvis av mennesker.

Se video under av den store folkemengden.

Oups another #freakout! #trump #fail realDonaldTrump: I was thrilled to be back in the American Heartland with thousands of loyal, hardworking IOWA Patriots! 20 days from now, we are going to win IOWA, and we are going to win 4 more years in the White Ho… pic.twitter.com/kbJWChSYbP

