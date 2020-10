annonse

Bergen og Vestland har et kobbel av unge, naive og venstrevridde MDG-broilere.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) styrer blant annet i mitt Bergen. Ikke fordi at de er så store, men de fikk makt grunnet et Arbeiderparti som ville beholde byrådslederen for enhver pris etter tidendes dårligste valgresultat.

Inntil nylig trodde jeg Sofie Marhaug (Rødt) var den største klovnen i bergenspolitikken – men den plassen er nå truet, og det fra flere unge MDG-spirer.

Bergenspressen har vært full av det ene flåsete MDG-innlegget etter det andre. Det kan nevnes forslag om forbud mot kjøttreklame, borgerlønn bør utprøves i Bergen (for det skal visst være et godt og grønt tiltak?), hasjsalg på Polet var det også en som mente var en glimrende idè.

Selvsagt har MDG hatt flere innlegg der de mener at det bør bli enda dyrere å bruke privatbil. Skyhøye takster skal tvinge flest mulig til å ta buss eller bane.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke utbasunerte i fjor at han helst så at folk syklet eller gikk til og fra arbeid. At den årlige nedbøren er på over 2500 mm, og det meste i form av regn – det så ikke byråden som et problem. For såpass må vi klare sammen.

Men la oss ta for oss et nylig innlegg i Bergens Tidende (10.10.2020), av Pauline Tomren, fylkestingsrepresentant for MDG Vestland:

«Klimabudsjettet i forbindelse med statsbudsjettet er kanskje rekordstort på 11,2 milliarder, men det er et spytt i havet.»

11,2 milliarder er altså småpenger. Javel.

«Regjeringen har ingen planer om å nå klimamålene – fordi de har støttet olje-og gassindustrien med 100 milliarder».

Er det ikke nettopp den sektoren som gjør at vi har et offentlig helsevesen av høy standard, gratis grunnskole til alle, et system som sørger for at ingen sulter i dette landet, verdens beste sykelønnsordning, all verdens offentlige støtteordninger man kan søke på, osv, osv?

Politiker Tomren skriver at Høyreregjeringen prioriterer norsk velferd framfør verdens fattigste. Det er fordi vi med Erna Solbergs egoistiske politikk er med å gjør jordkloden varmere. MDG-broileren roper skam over regjeringen.

«Jeg orker ikke å tenke på hvordan verden hadde sett ut hvis alle andre gjorde som oss» skriver Tomren.

Med andre ord mener denne fanatikeren at Norge gjør lite for verdens fattigste. Pussig at FN har skrytt så mye over hvor gavmilde nettopp Norge er.

Det er skremmende at så mange nordmenn støtter et parti med slike duste-politikere.