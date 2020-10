annonse

Arbeiderpartiet partisekretær Kjersti Stenseng tar det store fallet på målingene på alvor. Men forstår ikke kritikken av at partiet mangler arbeidsfolk.

– Jeg tror du kan oppleves nært fra folk og fjernt fra folk også uavhengig av hva slags bakgrunn du har. Jeg tror ikke det er noen automatikk i at fordi du har gått på høyskole så har du nødvendigvis fjerna deg fra folk sin virkelighet, sier hun til Klassekampen., og sier at personlige egenskaper viktig:

– Jeg opplever at politikere i veldig stor grad klarer å klarer å lytte når de er ute på arbeidsplasser.

Hun sier at Arbeiderpartiet har hatt et felles mål å få bredere representasjon. Men det finnes nominasjonslister helt uten kandidater fra fagbevegelsen. Slik som Oslo Arbeiderparti og Oppland Arbeiderparti, sistnevnte er Stensengs eget fylkeslag. Der gikk de tre øverste plassene til en stortingskandidat, en ordfører og en fra AUF. De med arbeiderklasebakgrunn ble skrotet fra listen.

– Det er helt uaktuelt for meg å begynne å blande meg inn i stortingsnominasjonen i det enkelte fylke. Så er vi opptatt av at det skal være så bred representasjon som mulig på alder, geografi og yrkesbakgrunn, og vi er opptatt av faglige kandidater, sier Stenseng, og legger til:

– Nå har vi tillitsvalgte og folk med bakgrunn fra fagbevegelsen som aktuelle kandidater i veldig mange fylker. Så betyr ikke det at du får en sikker plass i første runde. Det er et langsiktig arbeid, sier hun og understreker at fagbevegelsen også har et stort ansvar.

Men mange mener at Arbeiderpartiet er akademisk og fjernt og at de med mastergrader er overrepresentert. Av de på Stortinget har åtte av ti høyere utdanning, mens én av tre har høyere utdanning i befolkningen generelt.