Twitter blokkerer deling av Joe Biden-artikkel og Donald Trump er rasende.

Brukere som har forsøkt å dele artikkelen, har fått opp et varsel om at det ikke kan gjøres, fordi Twitter eller selskapets partnere har identifisert lenken som «potensielt skadelig» og de som har forsøkt å trykke på linken, har også fått opp en lignende advarsel.

I artikkelen hevdes det at Bidens sønn Hunter introduserte faren for en ukrainsk forretningsmann da visepresidenten var ansvarlig for USAs forhold til Ukraina, skriver NTB.

Videre heter det at Joe Biden skal ha hatt sønnens forretningsinteresser i bakhodet i håndteringen av de diplomatiske relasjonene mellom landene og Joe Biden avviser hardnakket alle påstandene, og hevder at han ikke snakket med sønnen om hans forretninger.

President Donald Trump skriver på Twitter at det er «forferdelig» at nettgigantene blokkerer deling av artikkelen.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020