Flere står frem, og forteller at Vårt Land har kontaktet dem angående Født Fri. Personene ble tilbudt anonymitet.

Resetts Shurika Hansen ble kontaktet av Vårt Land. Hun betegner samtalen som for ensidig.

– De var overhodet ikke interessent i å høre noe positivt om Shabana Rehman. De ønsket å få meg til å avsløre et eller annet. Jeg hadde på følelsen av at de ønsket et bestemt inntrykk, sier Shurika Hansen til Subjekt.

Bakgrunnen for Vårt Lands henvendelse til Shurika Hansen er at hun har vært kritisk til den offentlige støtten til Født Fri.

– Men jeg er generelt sterkt kritisk til å bruke skattepengene feil, det har ingenting med Shabana Rehman å gjøre, sier hun.

Hansen hevder overfor Subjekt at Vårt Land bare var interessert å finne noe negativt.

– Journalistene hadde rett i antydningen om at jeg er kritisk til at Født Fri fikk så mye penger, men kritikken min har aldri handlet om hvordan Født fri brukte disse. Jeg har ingenting imot Shabana Rehman som leder og mener at hun, av alle oss, er den mest egnede til å lede Født Fri, sier hun.

Shabana Rehman sier hun har vært sjanseløs overfor Vårt Land.

– Jeg har kun fått tilsendt rykter og påstander, uten dokumentasjon, uten tidspunkt, uten navn, uten sted. De fleste med grove personkarakteristikker av meg, forteller hun.

Subjekt har snakket med flere som har opplevd pågående journalister fra Vårt Land. Ap-politiker Sarah Gaulin reagerte også på metodene.

– Jeg ble lovet full anonymitet for å si noe negativt om Shabana Rehman. Men da jeg kun hadde positive ting å si om Født Fri-lederen, var det ikke så interessant for journalisten allikevel, sier hun.

Hun mener at journalisten var «forutinntatt», og at det minnet om «en kampanje mot Shabana Rehman».

– Udokumenterbare påstander burde ikke være lov å fremsette anonymt, sier presseveteran Sven Egil Omdal.

– Jeg er rystet over metoden til Vårt lands journalist, sier Dana Machouchehri, leder i Likestilling, integrering og mangfold (Lim).