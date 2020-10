annonse

annonse

Burisma-rådgiver sa til Hunter Biden at hans «ultimate formål» var å «stenge ned» etterforskninger mot selskapets sjef.

Breibart melder at en rådgiver for det ukrainske energiselskapet Burisma antydet i en epost i 2015 at han forventet at Hunter Biden skulle komme med «leveranser» for selskapet – inkludert å stoppe etterforskninger av selskapets grunnlegger.

Eposten var en del av et større slipp, som ble publisert av Ken LaCorte i Media Action Network. Den er angivelig fra den samme bærbare datamaskinen som har vært kilden til en nylig artikkelserie i New York Post om Hunter Bidens angivelige tvilsomme forretningsforhold.

annonse

Slippet inkluderer en epost fra november 2015 fra Burisma-rådgiver Vadim Pozharskyi til Hunter Bidens forretningspartnere (hvor Hunter Biden selv ble kopiert inn), som skisserte et sett med «leveranser» til Burisma-grunnlegger Mykola Zlochevsky, omtalt som «Nikolay».

Stoppe etterforskninger

Epostene gjør det klart at Pozharskyi forventet at Biden og hans partnere skulle arrangere møter med amerikanske og ukrainske embetspersoner for blant annet å «forbedre Nikolays sak og hans situasjon i Ukraina.» Pozharskyi skrev at «listen over leveranser» inkluderte «det endelige formålet» å stoppe «saker/forfølgelser mot Nikolay»:

annonse

«Min eneste bekymring er å fokusere på å være på samme side med tanke på våre endelige mål. Med dette i bakhodet vil jeg formulere en liste over leveranser, inkludert, men ikke begrenset til: et konkret handlingsforløp, onkel. møter / kommunikasjon som resulterer i at høytstående amerikanske embetspersoner i Ukraina (USAs ambassadør) og i USA offentlig eller i privat kommunikasjon/kommentar uttrykker deres «positive mening» og støtte til Nikolay / Burisma til det høyeste nivået av beslutningstakere her i Ukraina: President i Ukraina, president stabssjef, statsadvokat osv.,» heter det i eposten.

Les også: Rapport fra Senatet knytter Hunter Biden til «prostitusjon eller menneskehandel»

«Arbeidsomfanget bør også omfatte organisering av et besøk av allment anerkjente og innflytelsesrike nåværende og / eller tidligere amerikanske politiske beslutningstakere til Ukraina i november med sikte på å gjennomføre møter med for å gi positive signaler / budskap og støtte med tanke på Nikolays sak til de ukrainske toppembetspersoner med det endelige formål om å stenge ned saker / forfølgelser mot Nikolay i Ukraina.,» står det videre.

Andre eposter

Andre eposter viser en sterk bevissthet om Hunter Bidens forhold til faren, daværende visepresident Joe Biden, som ledet amerikansk diplomati med hensyn til Ukraina.

I mai 2014 skrev Pozharksyi en epost til Hunter Biden hvor han forklarte at Burisma var under press fra den ukrainske regjeringen. Han hevdet at personer i regjeringen som ønsket kontanter hadde bestemt seg for å presse selskapet ved å iverksette etterforskninger som kunne føre til at det mistet energilisenser eller forretningspartnere.

annonse

«Vi trenger øyeblikkelig dine råd om hvordan du kan bruke din innflytelse til å formidle et budskap / signal osv. for å stoppe det vi anser som politisk motiverte handlinger,» heter det.

En annen epost datert mai 2014 fra Heather King, en partner i advokatfirmaet Boies, Schiller & Flexner, til Pozharskyi – hvor Hunter Biden ble kopiert inn – foreslo å lage en «skuddsikker vest» for Burisma, ved blant annet å involvere embetspersoner i den amerikanske regjeringen.