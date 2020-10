– I liberale kretser i Vesten finnes det en idé om at man selv er immun mot konspirasjonsteorier. Det er forbeholdt «de andre», politiske fiender, de uvitende og uutdannede massene. Teoriene om årsakene til brexit og Trumps valgseier forteller en annen historie. Ikke noe sted har konspirasjonstenkningen vært mer utbredt enn i politiske elitemiljøer og deres medier. I stedet for allsidig å undersøke hva som virkelig skjer, har man klamret seg til påstander om at det står en skjult, ytre fiende bak, skriver Braanen.

Han mener ideen om at Vladimir Putin og Kreml skulle ha overbevist millioner av briter om å stemme nei til EU, har klare paralleller til hvordan amerikanske medier og politikere har vært overbevist om at det var en gedigen sammensvergelse mellom Donald Trump og Russland under og etter valgkampen i 2016.

annonse

annonse

– De udokumenterte påstandene stammer fra det såkalte «Steele-dossieret», som Hillary Clintons presidentkampanje finansierte. I likhet med EU-tilhengerne i London kunne heller ikke Clinton forstå hvorfor hun tapte, konkluderer Braanen.