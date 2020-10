annonse

Ultimate Fighter Championship (UFC)-fighteren Jorge Masvidal, også kjent som «Gamebred Fighter», legger ikke skjul på hvor han står i presidentvalget i 2020.

I en video lagt ut på sosiale medier forteller latinostjernen – en 35 år gammel mann fra Miami med cubansk far og peruansk mor – hvorfor han støtter president Trump, i stedet for Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i valget i november.

– Demokratene tror at de bare har rett til latino-stemmene. De tror at vi bare skal overgi det til dem. Ja, det stemmer. Det skal vi helt sikkert ikke gjøre, sa han.

Brutte løfter

Forrige helg deltok Masvidal – sammen Donald Trump Jr., den republikanske senatoren Marco Rubio, og andre UFC-stjerner – på en «Fighters Against Socialism»-turné som gikk igjennom byene Tampa, Orlando, Coconut Creek og Miami i Florida.

I en tale på denne turnéen beskyldte Masvidal Demokratene for å ikke ha levert på valgløftene som de har lovet USAs latinoer gjennom en årrekke.

– De må vise oss hva de kan gjøre for oss, hva de kan gjøre for latino-miljøet. Vi kommer ikke til å kjøpe de samme løgnerbillettene og falske løftene som ødela store land som Venezuela og Cuba. Det kommer ikke til å skje, sa han.

Joe Biden

Fighteren gikk også til angrep på Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, som i september fikk kritikk for å ha tatt ut mobiltelefonen sin og spilt «Despacito» (2017-hitlåten til latino-artisten Fonsi) under et valgkampstevne for latinoer i Florida.

Masvidal beskyldte Biden for å smiske.

– Vet du hva annet som ikke vil fungere for dem (Demokratene)? Å spille «Despacito» på mobiltelefonen din for å smiske med oss. Absolutt ikke! Du må gi oss litt ære for å ha hodet festet til skuldrene våre, sa han.

Sportssammenligninger

For UFC-stjernen Masvidal er valget i årets valg klart. Enten «å gjenvelge president Trump på nytt og holde Amerika stort, eller å la Joe Biden ødelegge det beste landet verden noensinne har sett.»

– Jeg er en profesjonell idrettsutøver, og det har jeg vært det meste av livet mitt, så jeg har alltid sett ting gjennom en sportslinse. Det gjør Donald Trump til vår hovedtrener, og før den globale pandemien, vant vi Super Bowl (finalen i den amerikanske fotballigaen), sa han og avsluttet:

– Og når man vinner Super Bowl, sparker man ikke treneren. Det spiller ingen rolle om du ikke liker taktikken han anvender, spillerne han setter på banen eller hva han sier på Twitter. Man erstatter ham for helvete ikke med en annen trener som har vært i bransjen i 47 år på alle nivåer og aldri vunnet en faens kamp!