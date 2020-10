annonse

Frankrikes president mener at det er britene som må strekke seg lengst i forhandlingene.

– Det er Storbritannia som valgte å forlate EU, og de trenger en avtale mer enn vi gjør, sier Emmanuel Macron etter EU-toppmøtet i Brussel.

Under møtet ba lederne britene bevege seg for at det skulle være mulig å bli enige om en frihandelsavtale for livet etter brexit. Britene har uttrykket skuffelse over holdningen fra toppmøtet og ønsker større fleksibilitet fra EUs side.

– Vi er klare til å fortsette å forhandle i god tro, men vi vil ikke gi opp våre posisjoner, og vi vil ikke ofre fiskerne våre, sier Macron