annonse

annonse

En gjeng nyankomne migranter fra Syria mishandlet et homofilt par ved jernbanestasjonen i Gøteborg i våres.

Hendelsen fant sted den 7. april, da det aktuelle paret ankom stasjonen med tog fra Malmø. De holdt hverandre i hendene da spaserte gikk ut fra stasjonen. Da de passerte forbi tre menn i 20-årsalderen ble de gjenstand for hatefulle, homofobiske kommentarer på arabisk. Det skriver Samhällsnytt.

Da de tre mennene ble motsagt av paret, gikk de arabiske mennene til angrep . De mishandlet paret foran andre reisende. Det hele ble filmet på overvåkningskameraer.

annonse

annonse

Les også: Innvandrerparti ber svensker forlate sitt land: – Det Sverige du vil ha tilbake er borte for godt

Minnes om islamsk undertrykkelse

annonse

Under avhør har ofrene forklart at de ble kalt ukvemsord, og at de fikk beskjed om at de, som homofile, skulle forsvinne fra stedet. En av de to fornærmede har gitt uttrykk for at han, med sin irakiske bakgrunn, er blitt påminnet om den muslimske undertrykkelsen han har flyktet fra i sitt hjemland.

Samtlige av de tre gjerningsmennene er nyankomne migranter fra Syria, og er kun statsborgere der. De er alle tidligere straffedømte.

Slipper fengsel og utvisning

23. september kunngjorde tingretten i Gøteborg at kun én av de tre idømmes fengselsstraff, i tre måneder. De andre to har fått en såkalt «vilkårlig dom» og samfunnstjeneste. Utvisning har ikke kommet på tale overhodet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474