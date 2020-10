annonse

Nytt trekk fra Carlsen.

Etter en lang og imponerende sjakk-karrière, herunder fire VM-gull fra 2013 til 2018, går Magnus Carlsen nå på børs. 8. oktober ble Carlsens selskap Play Magnus, som utvikler spill og mobilapper innen sjakk, tatt opp til handel på Merkur Market, en Oslo Børs-eid plattform for kjøp og salg av aksjer.

Det ble ingen knallstart for nynoteringen. Aksjekursen debuterte med en intraday high på 17,9 kroner, men en uke senere omsettes papiret for 16,85 kroner – og Carlsen har fått erfare at børshandel, i likhet med sjakken, også handler om å psyke ut motstanderen og forutse hans neste trekk.

Carlsen er neppe sjakkmatt av den grunn. Samme dag som noteringen kunngjorde Play Magnus at NRK og TV 2 har fått senderettighetene til den digitale sjakk-touren The Champions Chess Tour i 2021, en nyvinning som Carlsen-teamet står bak.

Ideen til The Champions Chess Tour fikk de i vår, da fysiske sjakkturneringer ble avlyst som følge av COVID-19. I touren for 2020 deltok 25 av verdens beste sjakkspillere i fem turneringer, som ble sett av millioner på TV og streaming, skriver Play Magnus.

– Vår visjon er å utvikle sjakksporten til en internasjonal TV-sport. Avtalen med NRK og TV 2 gir oss viktige inntekter, men ikke minst er deres felles satsing på sjakk og deres kompetanse rundt TV-sendinger viktig for vårt arbeid med å kommersialisere sporten, sa tour director Arne Horvei i en pressemelding.

– Play Magnus Group tilbyr et globalt økosystem av digitale løsninger til millioner av sjakkspillere og studenter over hele verden. Gruppen tilbyr elektronisk opplæring og underholdningstjenester via sine markedsledende merkevarer chess24, Chessable, CoChess, Play Magnus App Suite og The Champions Chess Tour. Play Magnus Groups visjon er å utvikle sjakk for å gjøre verden smartere, ved å oppmuntre flere mennesker å spille, se på, studere og tjene penger på sjakken, heter det i selskapets Merkur Market-presentasjon.

I en nyemisjon tidligere i år ble Play Magnus tilført 300 millioner friske kroner, samtidig som eksisterende aksjeeiere solgte seg ned for 152 millioner kroner. Såkalt eierspredning er et av kriteriene for opptak på Merkur Market.

Foruten Magnus Carlsen, Espen Agdestein og Anders Brandt, som stiftet Play Magnus, finner vi sjakkfolk som Kjetil Myrlid Aasen og David Kramaley blant selskapets eiere. Like gode er kanskje ikke sjakk-ferdighetene til investor Jan Petter Sissener, hvis aksjefond SEB Prime Solutions Sissener Canopus ikke desto mindre er inne på eiersiden.

Av institusjonelle investorer har Carlsen fått med seg storbanker og finansmeglerhus som Morgan Stanley, DNB, SEB og UBS. Dessuten eies 3,8 millioner aksjer av Nærings- og Handelsdepartementet via Trondheim-baserte Investinor AS. Den norske stat sitter dermed med 7,33 prosent av sjakkspill-aksjene.

Under Investordagene 12.-15. oktober, som ble arrangert av Finansavisen, var Merkur Market en snakkis blant deltakerne. Siden nyttår har selskapene på Merkur Market i snitt økt med 80 prosent i markedsverdi, godt hjulpet av Induct (+117 %), Kahoot (+174 %) og Zwipe (+316 %), samtidig som Oslo Børs’ hovedindeks er i minus. Flere analytikere advarer om overprising og påfølgende kurskollaps.

Tross årets oppgang har Merkur Market en historikk med utradering av eiernes verdier. Skandale-befengte Sino Agro Food, en kinesisk matprodusent, ble opprinnelig handlet for 80 kroner, men rakk nesten å nå null før selskapet i 2019 ble kastet ut fra Merkur Market grunnet gjentatte brudd på styrets informasjonsplikt.

Stort bedre gikk det ikke for WR Entertainment, som ble lansert med brask og bram, herunder med tunge investorer som Bjørn Kjos. WR Entertainment skulle filmatisere Kjell Hallbings legandariske bøker om western-helten Morgan Kane, men endte opp med å produsere et av Norges mest omtalte styre- og aksjonærdramaer som følge av vedvarende strid i selskapet, og ble strøket fra Merkur Market mars i år.