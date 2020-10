annonse

Senterpartiet med klar beskjed til regjeringen om ikke å gi så mye som en ost i bytte mot tilgang til britenes fiskerimarked.

Leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, er klokkeklar om hvordan frihandelsforhandlingene med Storbritannia må gjøres, skriver NTB.

– Senterpartiet mener at Norge ikke må gi noe til Storbritannia på landbruksområdet i en ny frihandelsavtale. Vi har ikke en ost å gi.

– Eventuelle kvoter på ulike landbruksprodukter til Storbritannia må tas fra de kvotene som Norge alt har gitt EU. Når EU blir mindre er det helt på sin plass at de overfører deler av sine kvoter til å eksportere landbruksprodukter over til Storbritannia, sier Pollestad.

Næringsminister Iselin Nybø (V) har imidlertid et annet syn på saken.

– Forhandlinger er gi og ta. Og så er det noe som er viktig for oss, og noe som er viktig for britene. Men det er også slik i forhandlinger, særlig når man nærmer seg slutten, at man må holde kortene tett inntil brystet. Jeg kan ikke gå ut i mediene nå og si hva vi er villige til å gi og ikke, sier Nybø.

Pollestad på sin side håper at Regjeringen den tiden som er nødvendig for å sikre en god avtale og ikke forhaster seg.

– Det er all grunn til å frykte at manglende fremdrift i forhandlingene mellom EU og Storbritannia kan føre til forsinkelser for en norsk avtale. Senterpartiet mener at det er viktigere at Norge får en god avtale enn at vi har en avtale klar før nyttår, sier han.

Pollestad er samtidig redd for at Norge vil la britene få fiske mer i norske farvann.

– Det er også naivt å tro at Storbritannia vil godta full frihandel på sjømat uten å samtidig få økt tilgang til våre fiskeriressurser, avslutter han.

