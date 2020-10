annonse

annonse

– Det handler om kropp, seksualitet og at noen andre skal fortelle deg hva som skal skje med kroppen din.

I Vårt Land kaller teolog og feminist Gyrid Gunnes tekstene i bibelen om hvordan Jesu ble unnfanget av Maria gjennom en jomfrufødsel «seksuell vold».

Hun viser til at ifølge Lukas 1:26–38 blir Maria fortalt av engelen Gabriel at hun skal få barn. Ifølge teksten er hun takknemlig for at akkurat hun er blitt utvalgt for å være gjenstand for denne oppmerksomheten (1:28). Maria responderer på engelens budskap med ordene «Jeg er Herrens tjenestekvinne» (1:38) og en takkesang (1:46–55).

annonse

annonse

Nå karakteriserer hun teksten som en « fortelling om seksuell vold mot tenåringsjenta»i en kronikk i Vårt Land.

På Dagsnytt 18 utdyper hun også sitt resonnement.

– Det handler om kropp, seksualitet og at noen andre skal fortelle deg hva som skal skje med kroppen din, sier hun i NRK-programmet.

annonse

Hun mener teksten fremmer den ultimate patriarkalske fantasi.

– Det er en svært utbredt ukultur at menn har tenkt at de kan gjøre hva de vil med kvinners kropper.

– Det er problematisk at man i så stor grad har sett bort fra det voldelige potensialet i denne teksten, sier Gunnes, som tidligere har gjort seg bemerket ved å åpne for å rive Nidarosdomen.

Såret og krenket

annonse

Hun fikk tilsvar fra Oslo-prest Trond Løberg.

– Mennesker blir såret og krenket av det hun skriver, sier han.

Han viser til at tekstene om Jomfru Maria har vært utorlig viktige for mange kristne kvinner.

– Det som er vakkert, hellig og fint blir tråkket ned, sier Løberg.