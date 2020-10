annonse

ABC News spør ikke Joe Biden et eneste spørsmål om møte med Burisma-leder.

Torsdag kveld holdt ABC News ledet av George Stephanopoulos en så kalt «town hall» (folkemøte) med Joe Biden. På samme tid holdt NBC en direktesendt town hall med Donald Trump. Konstrastene var merkbare.

Fox News påpeker at Stephanopoulos, som i sin tid jobbet for Bill Clinton, ikke stilte Biden et eneste spørsmål om epostene som angivelig viste at han møtte en ansatt i Burisma i april 2015 på oppfordring fra sin sønn Hunter Biden. Joe Biden har tidligere benektet at han noensinne snakket med sønnen om hans jobb for det ukrainske oljeselskapet Burisma mens han var visepresident.

Epostene har kommet New York Post i hende og ingen fra Biden-kampanjen har så langt hevdet at de ikke er autentiske. Facebook og Twitter har imidlertid undertrykket spredningen av artiklene og blokkert de som deler saker fra New York Post. Epostavsløringene har vært toppsak på Fox News, Breitbart og andre høyreorienterte mediekanaler, mens det har blitt ignorert på CNN og andre venstreorienterte kanaler.

Høyreorienterte kommentatorer har hevdet at mediene i USA ikke stiller Joe Biden kritiske spørsmål og at deres ønske om at han skal vinne valget overskygger deres journalistiske integritet.

Under NBC sin town hall med Donald Trump påpekes det at moderatoren Savannah Guthrie brukte de første tjue minuttene til å grille Trump uten å slippe til publikum med sine spørsmål.

Kommentator Frank Luntz reagerte på kontrasten.

ABC is inviting audience members to ask questions. On NBC, it’s just the host – that’s not what a townhall is about. — Frank Luntz (@FrankLuntz) October 16, 2020

– Vi er en tredjedel inn i NBCs town hall og INGEN spørsmål fra FOLKET!!! skreve Trumps pressesektretær Kayleigh McEnany på Twitter.

A third of the way into the NBC town hall and NO questions from the PEOPLE!!! — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) October 16, 2020

Trumps kampanjeleder Tim Murtaugh reagerer.

– ABC gjør alt de kan for å sørge for at Joe Biden er komfortabel. Imens angriper Savannah Guthrie presidenten som om hun hater ham åpenlyst.

These two town halls capture perfectly the difference in media treatment, Trump vs. Biden. ABC is doing everything they can to keep Joe Biden comfortable. Meanwhile, Savannah Guthrie is attacking the President like she openly hates him. Couldn’t be encapsulated better. — Tim Murtaugh – Download the Trump 2020 app today! (@TimMurtaugh) October 16, 2020

NTB kommenterer ikke at Joe Biden ikke ble spurt om epostene, men oppsummerer de to ulike TV-sendte møtene på denne måten:

«Mens Joe Bidens folkemøte i Philadelphia gikk rolig for seg, ble temperaturen høy i Miami, der president Donald Trump ble satt under press fra første minutt.»

