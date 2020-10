annonse

annonse

Kayleigh McEnany hevder Trump-administrasjonen er under press fra alle hold.

Trumps pressesekretær, Kayleigh McEnany ble utestengt fra twitter etter å ha delt den eksplosive artikkelen fra New York Post onsdag. Hun ble intervjuet hos Fox News etter utestengelsen der hun uttrykte sterk bekymring for hvordan Big Tech driver hard sensur.

– Hvis de kan sensurere USAs pressesekretær for president Trump, kan de sensurere vanlige folk, og det er ynkelig, sa McEnany.

Watch: @PressSec reacts on Fox News to being locked out of her personal Twitter account for posting the NY Post story:

"If they can ban the Press Secretary of the United States for President Trump, they can ban a citizen and that is pathetic." pic.twitter.com/2TewCzPkUN

— TV News HQ (@TVNewsHQ) October 15, 2020