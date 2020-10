annonse

Svarte Trump-supportere blir snakket ned i norges største avis og kalt «kontroversielle».

Både VG og TV 2 har de siste dagene sådd tvil om Donald Trump har en stor fanbase blant svarte mennesker.

Da gruppen «Blexit», som består av latinamerikanere og svarte, ble invitert til det hvite hus der Trump talte i forrige uke, fokuserte VG på at «folk stod for tett».

Man måtte lese langt ned i artikkelen for å finne ut at det var Trumps fargede «Blexit» tilhengere som var arrangør. Gruppen består av folk som har forlatt demokratene, et parti de mener bruker svarte mennesker i USA for å sanke stemmer.

We the free

I Washington var det over 2000 mennesker som demonstrerte i gatene. Lederen for gruppen er den politiske kommentatoren Candace Owens. I VG blir både hun og «Blexit» stemplet som «kontroversielle aktivister». Men hva som er «kontroversielt» får man ikke vite.

«Candace Owens, er en svart pro-Trump politisk aktivist og kommunikasjonssjef for den konservative organisasjonen Turning Point USA, sammen med sin kontroversielle konservative gruppe Blexit – alle i blå t-skjorter», skriver VG.

At det stod «We the free» på den blå T-skjorten nevner ikke VG.

Elsker USA

VG var selv tilstede under folkemøtet utenfor det hvite hus. De som« analyserte» begivenheten var to hvite personer. VG-journalistene fokuserte på smittevern og hvor ille det var at ingen holdt flere meters avstand til hverandre.

De fokuserte ikke på kjernen i saken, at de svarte velgerne har byttet side over til Trump, og hvorfor de har gjort det.

Candace Owens har lagt ut flere videoer på twitter, og skrev blant annet at demonstrasjonen var en protest mot plyndringen og opptøyene som har rammet USA de siste månedene.

Hun skrev også at Blexit er til for å få en slutt på ødeleggelsen av minoritetsamfunn i USA.

Under kan du se videoer av demonstrasjonen, og ikke minst det fine øyeblikket når alle fremmøtte synger USAs nasjonalsang.

Black Lives Matter protests end with rioting, looting, and the destruction of minority communities. BLEXIT protests end with 2,000+ black and Latino Americans singing the national anthem. This is a beautiful moment that the mainstream media won’t report on. I’m so proud 🇺🇸 pic.twitter.com/nLNdB8g1lM — Candace Owens (@RealCandaceO) October 12, 2020

Over a year ago, I announced my book and Democrats laughed. Over a year ago, I announced #BLEXIT and Democrats laughed. Update: I’ve been on the New York Times best-seller list for the last 3 weeks and today— 2,029 minorities marched through D.C demanding a BLEXIT. #Winning pic.twitter.com/YYem8X7it2 — Candace Owens (@RealCandaceO) October 10, 2020

This is what an *actual* peaceful protest staged by thousands of minorities looks like. Today was incredible. @BLEXIT #BLEXIT pic.twitter.com/8Jcl9UeAsW — Candace Owens (@RealCandaceO) October 10, 2020