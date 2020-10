annonse

En ny aktivistgruppe vil kjempe for den engelske befolkningens rettigheter.

Gruppen kaller seg Identity England. Nylig hang de opp et banner fra Westminster Bridge, midt i travleste London, med påskriften «Stopp befolkningsutskiftningen – beskytt engelsk kultur».

Identity England ledes av Charlie Fox, som uttaler i en pressemelding:

– I motsetning til hva de liberale mediene forteller oss, så har masseinnvandring, islamisering og demografiske endringer på et historisk nivå hatt ødeleggende konsekvenser for den innfødte engelske befolkningen, særlig i storbyene, med knivstikking, terrorisme og en konstant utrygghet. Vi har ikke ønsket oss dette, og vi fortjener det heller ikke. Identity England vil på en fredelig, men skamløs måte fokusere på disse sakene, og protestere mot den globalistiske agendaen som preger vår politiske elite.

The English are making a stand. #DefendEngland pic.twitter.com/kH60yoDtEC

Unless mass immigration is stopped and reversed, the UK’s indigenous people are projected to become a minority by the year 2066.

Identity England activists were in London yesterday raising awareness of the #GreatReplacement .

Inspirert av Generasjon Identitet

Identity England (IE) er inspirert av den innvandringskritiske europeiske bevegelsen Generasjon Identitet (GI), også kjent som Identitærbevegelsen. Charlie Fox peker på at hvite briter allerede i 2011 var i mindretall i byer som London og Leicester. Hvis utviklingen fortsetter, vil britene være i mindretall i sitt eget land innen 2066.

Fox understreker at IE vil bruke fredelige midler, studier og samfunnsbygging. IE er en bevegelse, og ikke et politisk parti. Hovedmålet er å påvirke den politiske diskursen og endre de politiske paradigmene. Fox konkluderer:

– Mens de globalistiske elitene i England og overalt i Vesten forsøker å marginalisere sunn fornuft, så vet vi at millioner deler vårt syn. IE er fast bestemt på å utfordre status quo og bli et samlingspunkt for alle patriotiske mennesker i England.

Our activists were in London today to announce the official launch of Identity England.

Our mission is to preserve and promote English and European ethnoculture.

Join the patriotic resistance. DM the page for more info. pic.twitter.com/s4YvJ5lvbc

— Identity England (@IdentityEng) October 10, 2020