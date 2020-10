annonse

Men som plutselig gjenoppstått så begikk han langt på vei politisk selvmord, skriver avisen, og det er snakk om et selvmord på steroider.

– Donald Trump hadde en plan for hvordan han skulle krangle til seg en seier etter et knapt tap i valget om litt over tre uker. Nå sprekker den planen fordi han ligger an til å tape stort, skriver kommentator Morten Strand i Dagbladet , og belyser en mulig årsak:

– Det er medisiner som leger og mange iakttakere mener har gjort den i utgangspunktet eksentriske narsissisten Trump til fullstendig propell. Det hele foregår selvsagt i fullt flomlys, med kameraene på. Som suicidalt reality-show er det en fantastisk dramaturgi. Som virkelighet er det i beste fall skremmende.

Strand tror gjenoppstandelsen ikke blir oppfattet som messiansk. Han mener den var mer manisk.

– Og meningsmålingene gir presidenten juling for oppstandelsen. Men framfor alt gir målingene presidenten juling for måten han ble syk på.

Han begunner det kommende nederlaget med at Joe Biden leder stort på meningsmålingene.

– Utgangspunktet er at Trump allerede lenge før valgkampen begynte sådde tvil om valgets legitimitet. Han gjorde det på flere måter, skriver han, og legger til:

– Den ene var å aldri bekrefte at han ville gå av hvis han tapte. Direkte konfrontert med spørsmålet svarte han typisk: «Vel, vi får vente å se hva som skjer.» Den andre måten var å så tvil om poststemmenes legitimitet, fordi de ifølge ham – og stort sett bare ham – er så lette å forfalske.

Morten Strand skriver videre at problemet for Trump er at en slik plan forutsetter et resultat som han kan så tvil om. Og hvis meningsmålingene slik de er i dag skulle bli resultatet 3. november, kan han ikke så tvil om resultatet. Da har han tapt. Punktum.