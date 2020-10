annonse

Vernon Jones, som sitter i Representantenes hus for Demokratene, «crowdsurfet» under et folkemøte for president Donald Trump i Macon i Georgia fredag kveld.

59-åringen, som ble valgt inn for Demokratene i 2017, rettet i vår skarp kritikk mot partiet og har gitt sin fulle støtte til Trump i det kommende presidentvalget, skriver NTB.

Jones kunngjorde han at han ville trekke seg fra Representantenes hus, men ombestemte seg. Han imidlertid ikke ta gjenvalg når perioden hans løper ut i januar.

Stuntet ble mottatt med stor begeistring av en sedvanlig stor folkemengde under et Trump-møte.