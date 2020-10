annonse

annonse

Du behøver aldri lure på hvor TV2s reporter i USA, Fredrik Græsvik, har sine politiske sympatier, når du hører han gir «flatt jern» mot Donald Trump hver eneste dag det meldes noe fra USA og han er på TV-skjermen.

TV2 opprettet i september 2017 en ny korrespondentstilling i USA og sendte den erfarne utenriksmedarbeideren Fredrik Græsvik til Washington.

Derfra og ut til dags dato vet vi hva vi har sett og hørt fra USA.

annonse

Det er ingen overdrivelse å si at «nå går det på auto-pilot», og man kan rett og slett på forhånd si hva Græsvik kommer til å formidle om hvor helt utrolig elendig USA har blitt etter presidentvalget i 2016, da Donald Trump ble valgt.

STOLTE AV FREDRIK

TV 2 la ned stillingen som Washington-korrespondent i 2008, og Græsviks jobb skulle egentlig ha vært en midlertidig korrespondentstilling i seks måneder, men slik ble det slett ikke.

annonse

– Det har plaget meg at vi ikke har hatt et kontor der, men vi har gått gjennom en del i det siste og har måttet prioritere. Nå er vi glade for å kunne satse på en slik ordning, sa nyhetsredaktør Karianne Solbrække til Medier24 i 2017.

Lite ante vel hun hva de kom til å få seg servert fra ham i TV-ruta i årene etter, men hver gang Græsvik har vært kritisert for ensrettet, useriøs og løgnaktig rapportering fra USA har hun stått opp for ham.

At Græsvik har vært utvetydig i sitt hat til Trump via egen twitter-konto har Solbrække karakterisert utad som «fint å ha et sterkt engasjement».

ENSRETTING AV FOKUS

Da Græsvik fikk jobben som USA-korrespondent sa han til Medier24:

«Jeg er helt sikker på at Donald Trump kommer til å dominere det internasjonale nyhetsbildet fremover også, så det blir garantert en del politisk dekning. Utfordringen min blir å fortelle om de politiske endringene gjennom det amerikanske folk.»

annonse

Den utfordringen har altså ikke Fredrik Græsvik maktet å ta på en journalistisk seriøs og redelig måte vil mange hevde, for maken til Demokratene-kampanje har vi aldri sett i norske medier, som det han leverer.

Korriger meg gjerne, men jeg har altså blant annet ikke oppfattet at Græsvik i særlig grad har formidlet at USAs arbeidsledighet var den laveste på 50 år like før corona rammet landet.

Ei heller har jeg hørt eller sett Græsvik nevne for eksempel at lønningene for lav- og middellønnede i USA gikk opp idet illegale arbeidere ble bortvist fra landet og grensene til Mexico ytterligere tettet til.

Det er mange slike eksempler, og det at Trump mener USA ikke lenger skal være noe “verdenspoliti” og at BLM-aktivistene reelt sett er anarkister, som kjemper mot demokratiet, er sterkt underfokusert i TV2.

«Som man roper i skogen får man svar» er en setning Fredrik Græsvik trolig har skrevet på en lapp i lomma, for han snakker oftest med og om folk som ikke liker Trump eller han refererer amerikanske medier som hater Trump og driver kampanje mot republikanernes sittende president.

Kronikken fortsetter

DETTE ER IKKE JOURNALISTIKK

Nå står vi foran «Trump mot Biden» den 3. november, og i sending etter sending, dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned og år etter år har vi sett TV2s Fredrik Græsvik formidle snevert om politikk fra sine reiser på kryss og tvers av USA.

– På selve valgnatten vil Græsvik oppholde seg i Washington D.C. og rapportere derfra, forteller nyhetsredaktør Karianne Solbrække stolt i en pressemelding.

TV 2s dekning av presidentvalget i USA har vi i måneder nå sett hva er for noe, og «Hekta på Trump» med den tidligere komikeren Anne-Kat. Hærland med Pål T. Jørgensen i rollen som sjåfør, mentor og journalist har lagt ut på en reise i Trumps Norge.

«Lahlums USA-quiz» presenteres av TV2 med at «Ingen kan mer om USA og amerikanske presidenter enn Hans Olav Lahlum.» Han er godt ute til venstre i norsk politikk. I Stortingsvalget 2017 var han SVs førstekandidat i Oppland.

Programinnslaget «Trumps verden» startet da TV 2 begynte nedtellingen til det amerikanske valget allerede for ett år siden.

Med det ukentlige programmet «Trumps verden», som forsøker å gå i dybden på aktuelle temaer i amerikansk samfunnsliv, og spesielt setter fokus på den sittende presidentens til enhver tid gjøren og laden, mener TV2 å gi «god og bred informasjon fra USA».

De av oss, som har sett «Trumps verden» har delte meninger, og mange mener problemstillingene journalistene reiser, og ekspertene som er kalt til studio for å bekrefte journalistenes spørsmål, alt for ofte virker svært unyansert og kan oppfattes som «anti-Trump-stoff».

USA-korrespondent Fredrik Græsvik er fast gjest i hvert «Trumps verden»-program. De tre siste ukene før valget lages det to programmer i uka, tirsdager og torsdager.

Det spisses altså til hos TV2 før valget den 3. november med ytterligere stoff fra USA. NRK og alle norske Trump-hater medier forøvrig kommer til å fortsette sin kampanje mot den sittende amerikanske presidenten i en flom av saker, som om det var et norsk valg.

Men «journalistikk» må man ikke kalle dette vi i lengre tid har sett fra norsk presse knyttet til Trump, inkludert dette Fredrik Græsvik leverer.

Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes, eller noe som faktisk har hendt.

«Journalisten må derfor alltid ha som rettesnor å formidle det som er sant», heter det i «bruksanvisningen» norske journalister skal ha litt innsikt i om eget fag.

I mange tilfeller er folk uenige om hva som er den virkelige sannheten. Da er det journalistens oppgave å informere på en objektiv måte om de ulike oppfatningene som finnes, men det er altså ikke dette vi er vitne til med norsk presses dekning av Donald Trump og USA.