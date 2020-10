annonse

Årsaken til spliden er nominasjonskomiteens overkjøring av Petter Eide. Det har fått flere lokallag til å reagere.

– For oss er det overraskende og helt uforståelig at det foreslås å vrake en sittende stortingsrepresentant som har gjort mye for vår del av dalen, og som har stor støtte i organisasjonen, sier Alejandro Decap, nestleder i Grorud SV til Dagbladet.

De vil ha en begrunnelse for at nominasjonskomiteen har vraket Eide:

– At valgkomiteen vraker en kandidat som Eide uten en god begrunnelse er ikke positivt, for å si det slik. Det er problematisk. Det var ingenting som skulle tilsi at Eide skulle bli vraket. Han har bred støtte i Oslo SV, det viser møtene i lokallagene, sier Decap videre.

SV har to sikre kandidater i Oslo. Eide hadde andreplassen ved forrige valg, etter Kari Elisabeth Kaski. Men nå vil nominasjonskomiteen heller sette opp en konkurranse mellom SU-leder Andreas Sjalg Unneland og Marian Hussein.

– Grorud SV var neppe de eneste som spilte Petter Eide inn til valgkomiteen, og det er veldig spesielt at nominasjonskomiteen tok Eide helt ut av lista. Vi forstår ikke hvordan prosessen endte opp med denne konklusjonen, uttaler Decap.

Det er ikke bare Grorud som ønsker Petter Eide på andreplass, det gjelder også Stovner SV, Søndre Nordstrand SV og Nordstrand SV.

– Andreas Skjalg Unneland kom dessverre ikke gjennom under vårt møte. Vi har prioritert de kandidatene som har jobbet aktivt med våre saker, noe Petter Eide har gjort over lang tid, forklarer Alejandra Decap.

Petter Eide ville ikke kommentere saken overfor Dagbladet. Men han har tidligere uttalt at han stusser over at Oslo SV legger opp til et ungt lag på Stortinget, med tre toppkandidater godt under 40 år.