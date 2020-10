annonse

Biden gikk til personangrep på CBS-reporter for å ha stilt et spørsmål om den knusende New York Post-rapporten om sønnens epost-utvekslinger og tvilsomme forretningsbeskjeftigelser.

Fox News melder at Demokratenes presidentkandidat og tidligere visepresident Joe Biden omsider har blitt spurt om å gi en kommentar til den eksplosive New York Post-rapporten, som angivelig viser eposter som skal bevise at sønnen hans tjente millioner av dollar på å selge farens politiske innflytelse.

Etter å ha blitt skånet fra å få spørsmål om den voksende kontroversen rundt sønnen under et ABC News-intervju moderert av George Stephanopoulos torsdag, måtte den tidligere visepresidenten til slutt komme med en kommentar fredag, da han snakket med journalister utenfor sitt private jetfly etter valgkamphendelser i delstaten Michigan.

Da CBS News-reporter Bo Erickson stilte det uunngåelige spørsmålet, nektet Biden å svare og gikk heller etter journalisten i ren «ad hominem»-stil.

– Herr Biden, hva er responsen din på New York Post-historien om sønnen din, spurte Erickson.

– Jeg visste at du vil spørre om det. Jeg har ikke noe svar. Det er nok en svertekampanje, akkurat i ditt område. Det er slike spørsmål du alltid stiller, svarte Biden.

