annonse

annonse

Kina har vellykket testet et militært «dronesverm»-system, som gjør trusselen knyttet til krig og «dronesverm»-teknologi enda mer akutt.

Eurasian Times melder at det statelige selskapet China Electronics Technology Group (CETC), gjennomførte testen i september, men offentliggjorde ikke en video av hendelsen før tirsdag.

Ifølge lokale kinesiske medier, «demonstrerte testen hele prosessen»: Som «utplassering av kjøretøy; intensiv dronelansering; sveving og lansering i luften; lanseringsmanøvrering, presis formasjon, formasjonsendring, bakkekontroll og angrep, samt presisjonsangrep.»

annonse

I videoen, lanseres dronene fra et kjøretøy og fra et helikopter. Svermesystemet sørger deretter for at alle dronene følger de samme reglene for å holde formasjon uten å kollidere med hverandre.

Kamikazedroner

Ifølge David Hambling, militærekspert i Forbes, flyr dronene over målområdet før de sender tilbake en video til operatøren, som finner et passende mål og gir kommandoen for å ta det ut. Deretter utfører dronene et kamikazeangrep for å ødelegge det angitte målet.

annonse

Kamikaze-dronene lanseres med trykkluft, før de bretter ut vingene og flyr mot målområdet med en elektrisk propell. De lades med eksplosive stridshoder, potensielt kraftige nok til å ødelegge stridsvogner og andre pansrede kjøretøy.

Mens CETC ikke avslørte navnet eller betegnelsen på dronene eller det komplette systemet som ble brukt i testen, mener eksperter at dronene ligner på China Poly Defences CH-901 – også kjent som «selvmordsdroner».

Les også: Militær milepæl: Kunstig intelligens ydmyker menneske i luftkamp-simulering med jagerfly

CH-901 veier 9 kilo og kan utstyres med stridshoder eller kamera for å utføre rekognoseringsoppdrag og oppdage fiendtlige posisjoner. CH-901 kan fly med en hastighet fra 7 til 120 km / t med en rekkevidde på 10 km, og lastet med et eksplosivt stridshode kan dronen trenge inn i lett pansrede kjøretøyer.

– I 2018 viste Kina en lanseringskjøretøy med åtte CH-901-er, som ble lansert én om gangen. Forskjellen her er svermeteknologien, som betyr at operatøren bare trenger å angi målet, forklarer Hambling.

Vanskelig å forsvare seg mot

annonse

Forsvarsanalytikere mener at det er veldig vanskelig å forsvare seg mot disse dronesvermene. Ifølge Isaac Kaminer, ingeniørprofessor ved US Naval Postgraduate School, er store fiendtlige dronesvermer allerede en overhengende trussel. Han mener at det ikke bare handler om å skyte nok missiler eller kuler mot en sverm for å stoppe den, men også at man må være smartere.

Hambling er enig at det er vanskelig å forsvare seg mot slike dronesvermer. Han skriver at GPS-jammere kanskje ikke er nok hvis dronene har en direkte kobling til operatøren, som kan navigere etter landemerker. Missiler og kanoner kan også være for trege til å skyte svermen ned. Han konkluderer med at «motdronesvermer» kan være den eneste måten for å bekjempe fiendtlige «dronesvermer» på.

USA er med i kappløpet om å utvikle dronesverm-teknologi. Den amerikanske marinen har allerede utført offensive dronesvermoperasjoner kjent som LOCUST-dronesverm, utviklet av Raytheon.

Se under for demonstrasjonsvideoen fra CETC.