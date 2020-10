annonse

Sylvi Listhaug lover å fortsatt «kalle en spade for en spade».

– Jeg synes Siv Jensen har sagt det veldig bra. At vi skal fortsette å være tydelige i innvandringspolitikken og i all politikk, og kalle en spade for en spade. Det er absolutt det vi skal. Det er ikke noe mer å si om det, sier Listhaug til NTB.

Påtroppende sentralstyremedlem og tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker mer bruk av «innestemmen» i innvandringsdebatten.

– Det viktigste er at vi blir lyttet til, sånn at folk ser at de fleste faktisk kan være enige i det vi sier. Litt for ofte så skjer det at vi bruker ord som blir så sterke at folk reagerer på ordbruken og ikke får med seg budskapet, sier Solvik-Olsen til NTB.

Ingen konflikt

Listhaug opplever imidlertid ikke at det er noen konflikt i Frp om kommunikasjonen.

– Nei, vi har en felles strategi som er vedtatt og som sier at Frp skal være tydelig. Vi skal ta de tøffe debattene og vi skal stå for det vi mener. Det ble behandlet i landsstyret i september, sier hun.

Listhaug føler seg ikke truffet av Solvik-Olsens utspill.

– Jeg synes det er bra at det er så tydelig at vi skal være en tydelig røst. Det er det dette partiet er tuftet på, sier Listhaug.

Støtter innvandringskritikken

Solvik-Olsen presiserer at han vil ha en streng innvandringspolitikk, og sier at hans budskap handler om formidlingen.

Han ønsker ikke å trekke frem eksempler på situasjoner hvor han mener partifeller har gått for langt i ordbruken. Men partileder Jensen valgte nemlig å ta opp Solvik-Olsens utspill i sin landsmøtetale.

– Det er ingen hemmelighet at vi ønsker å begrense innvandringen til Norge. Vi vil blant annet begrense antallet kvoteflyktninger Norge tar imot. Og nei, Ketil, vi har ikke tenkt å snakke med innestemme, sa Jensen fra talerstolen.

