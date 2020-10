annonse

Kyniske ordførere landet rundt gikk ut i media om å bosette flest mulig «flyktninger» fra den brannherjete leiren Moria i Hellas.

Det var ikke måte på omsorg og hjerterom landets ordførere utviste i media. Den ene etter den andre kommunen overbød hverandre i antall de kunne ta imot. Det var så stort hjerterom at det skulle ikke stå på de. De hadde mottaksplass og alt på stell av hjelpeapparat….

Så sprakk boblen

For hver flyktning som kommer til kommunen får hver kommune ca. 5 millioner fordelt på 5 år. Som er kravet de må være bosatt i sin mottakskommune. Etter den tid kan de flytte hvor de ønsker.

Det er påtagende at den ene kommunen ved ordføreren i Tromsø gikk ut og sa seg villig til å bosette og ta imot 50 flyktninger. Ordføreren ville at Tromsø skulle ta imot 50 flyktninger fra Moria. «Det er en krisesituasjon, og da må vi handle,» sa Ap-ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Men hva prioriterer kommunen?

Ansatte ved Nav i Tromsø fortviler over tilbudet til bostedsløse, skriver NRK: «Vi vet ikke alltid hvor de gjør av seg. Det kan være at de går hele tiden for å holde seg varme. Det er ikke rett. Det skal ikke gå an i Norge,» sier Judith Maan, konstituert avdelingsleder i sosialavdelingen ved Nav Tromsø. De har altså ikke kapasitet eller mulighet til å ta vare på de som allerede bor i byen

Når vi blar litt i historien til Tromsø kommune sin hjertevarme, så kommer det frem at de sa klart nei til å bosette en flyktningfamilie på fem som kom over Storsjø fra Russland. Begrunnelsen den gang var. De hadde ikke økonomi til det den familien ville koste kommunen. ( Lang lesning. Men verdt det!!! )

Det er det påtagende at den samme kommunen med ordføreren i spissen vil ta imot 50 til… Som de da tydeligvis ikke har penger til å betale for. Om da ikke det er staten som sprøyter inn 50 millioner ekstra pr. år.

Kynismen er dessverre meget påtagende og avkler selv en keiser uten klær.