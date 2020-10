annonse

Siv Jensen ble gjenvalgt som Fremskrittspartiets leder på partiets landsmøte lørdag.

Siv Jensen har vært Frp-leder siden våren 2006. Hun var finansminister i hele perioden Frp satt i regjering, fra høsten 2013 og frem til januar i år. Jensen ble etter partiets utgang fra regjeringen Frps parlamentariske leder på Stortinget.

– Jeg har stått oppreist og forsvart regjeringsbeslutninger, også de jeg har vært uenig i, sa hun.

– Vi har bevist styringsevne, men vi har også bevist at regjeringsdeltakelse for oss er et virkemiddel, ikke et mål i seg selv.

Ingen av de to nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes var på valg.