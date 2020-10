annonse

Tirsdag den 6. oktober la president Donald Trump ut følgende melding på Twitter:

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Meldingen ble hurtig sensurert av Twitter, men innovatør og sivilingeniør Tor Rune Skoglund, tok seg den frihet å faktasjekke meldingen for å se om det var noe i det den amerikanske presidenten hevdet.

Trump skrev:

«Influensasesongen står foran døren! Mange mennesker hvert år, noen ganger over 100 tusen, og til tross for vaksinen, dør av influensa. Vil vi stenge ned landet? Nei, vi har lært oss å leve med det, akkurat slik vi lærer oss å leve med Covid, i de fleste befolkninger langt mindre dødelig!!!»

Skoglund har lagd sin egen coronasimulator hvor han søker å finne korrekte tall om Covid-19 viruset. Her er hva han fant ut om dødeligheten til Covid19 kontra influensavirus.

Skoglund skriver at en direkte sammenligning mellom Covid-19 og influensavirus er veldig vanskelig, siden influensavirus kan komme i mange forskjellige variasjoner og dødeligheten kan derfor vareiere fra år til år. Han skriver også at siden Covid-19 er ansett å være mer dødelig enn influensa, så er det ikke like lett å finne tabeller som viser dødelighet for influensa i de forskjellige aldersgruppene. Det siste Skoglund mener man må ta med i betraktningen er at verdens befolkning allerede har hatt alle eller de fleste av influensavirusene og derfor ikke blir like syke lenger eller også ikke får noen symptomer i det hele tatt.

Skoglund tar for seg influensasesongen 2017-2018 som var spesielt ille i USA det året.

Beregningen viser at Covid-19 viruset er 9 ganger mer dødelig enn influensa i USA, men at det finnes land i verden med en annen alderssammensetning som gjør at forskjellen ikke er like stor der.

Konklusjonen er at Trump tok feil.

Det positive er at Covid-19-viruset ser ut til å være litt mindre dødelig enn influensa for de yngste i en befolkning. Tallene viser at i USA går denne grensen går ved circa 35 år. Dessverre er forskjellen for de eldste såpass stor at det ikke veier opp for den lavere dødelighet for de yngre.

Grafen viser dødeligheten for Covid-19 kontra influensavirus i USA.

Ifølge Skoglund forsøker også nettsiden å gi mer realitiske tall på antall smittede i hele verden enn det mainstream media oppgir som «registrerte smittede». WHO gikk nylig ut med at de mener 780 millioner er smittet til nå, og tallene på Skoglunds side er også i samme størrelsesorden.

– Hvis 10% av verdens befolkning er smittet, så er vel ikke viruset stort mer dødelig enn influensa alikevel? spør Resett.

– Jo, fordi verdens befolkning i snitt er ganske ung. Dersom du ser på tabellen min, og sorterer på «Fatalities, realistic max», så ser du at det er I-land som har potensiale til å bli mest rammet i prosent av befolkningen. Og vi når opp i «bare» rundt 17 millioner døde totalt med full spredning, Men tallene for EU og «gamle» land er selvsagt ille.

– Så dine beregninger stemmer overens med de tallene som WHO nå kommer med?

– Hvis du ser på min tabell, under «total infected», så er den på 590 millioner nå, og det er realistisk og ganske nært WHO sitt nylige anslag, særlig tatt i betrakning at jeg har bevisst prøvd å være «konservativ» mens WHO anslår etter «best estimate». Det mangler også tall for land som Tanzania og Taiwan for eksempel, pluss at flere land som Tyrkia, Kina, Egypt og Pakistan, for å nevne noen, opplagt underrapporterer sine tall.

– Så konklusjonen er klar. Coronaviruset er langt mer dødelig enn influensa?

– Antall døde av influensa, basert på dødelighetstallene fra USA, gir for verden rundt 1 million døde til sammenligning med 17 millioner for Covid-19, så det er jo en viss forskjell som kan rettferdiggjøre endel tiltak. Men som sagt: Dette er veldig avhengig av aldersammensetningen for hvert land. Hvis du for eksempel ser på Japan, som antakelig har verdens eldste befolkning, så vil dødeligheten for influensa der være høyere enn dødelighet for Covid-19 i mange afrikanske land.

– Hva synes du om medias håndtering av coronakrisen?

– Jeg synes mye av norsk presse har en veldig «lettvint» omgang med tall som er med på å skape feil inntrykk av pandemien. NTB rapporterte for omtrent et par uker siden at «India passerte 6 millioner smittede», mens selv indernes egne forskningsrapporter anslår at 6 millioner smittede ble passert i mai/juni i år. Eller når VG forsatt bruker «registrerte smittede» som et slags tall på å vise hvor mye viruser er spredt rundt om i verden, noe som opplagt er et veldig usikkert tall fordi land har svært forskjellig nivå på testing og kapasitet til å «finne» de smittede. Et siste eksempel er Nakstads bruk av tall i VG sin artikkel her, der han (eller VG) blander sammen forskjellige beregningsmetoder for dødelighet og så sammenligner disse. Det er mulig jeg tar en faktasjekk på den artikkelen også, avslutter Skoglund.