Solrik fremtid.

Det er nesten bare sol og blå himmel å se når den amerikanske storbanken Goldman Sachs tar for seg markedsutsiktene for sølv – et edelmetall som brukes i smykker, medisin og elektronikk.

Goldman Sachs mener verden står foran en historisk satsing på solenergi, og tror den globale utbyggingen vil øke med 50 prosent i perioden 2019-2023.

I så fall vil sølvprisen følge med på ferden, spår banken. Solenergi står nemlig for 18 prosent av industriell etterspørsel etter sølv og ti prosent av all sølv-etterspørsel, går det frem av den optimistiske rapporten.

En slik vekst forutsetter imidlertid at Demokratenes presidentkandidat Joe Biden vinner valget i USA 3. november, skriver Goldman Sachs, gjengitt av MarketWatch.

Biden ønsker nemlig å installere 500 millioner solcellepaneler i USA de fem neste årene, noe som storbanken mener vil drive utbyggingen opp med 15 prosent på verdensbasis.

I tillegg trekker Goldman Sachs frem Kina, som i økende grad forventes å dekke sitt energi-behov med solkraft. Dette skal alene stå for 40 prosent av økningen på verdensbasis.

Med andre ord er det tilsynelatende en kombinasjon av Biden og Kina som er håpet for den som sitter long i sølv.

Goldman Sachs opererer med to prosent økning i industriell etterspørsel etter sølv de tre neste årene, men åpner for at det kan gå så høyt som ni prosent i et bull-scenario. For selve spotprisen på sølv har banken et kursmål på 30 dollar pr. unse.

På den andre siden vil stigende sølvpris få solenergi-produsenter til å kutte i bruken av metallet, som for dem tross alt er en utgift, understreker banken.

Sølv handles for tiden for 24 til 25 dollar pr. unse (31,1 gram). Det er en dobling siden mars 2020, da sølvprisen skrapte bunnen på litt under 12 dollar.