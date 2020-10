annonse

annonse

Karin Andersen og Lars Haltbrekken, er stortingsrepresentanter for Sosialistisk Venstreparti. De ser rødt over at Fremskrittspartiet vil gjøre det lettere å bygge i strandsonen.

– Fremskrittspartiet vil bygge. Bygge, bygge og bygge, og ikke en gresstust, tyttebærlyng eller meter med badeplass er trygg, skriver de i Dagbladet , og mener at partiet ikke er for folk flest:

– På toppen av det hele skal nå også strandsonen, ifølge Frp, være til for de rikeste av de rike. De som kjøper hus med tilfallende brygge, yachtplass og eget badehus.

annonse

Les også: Karin Andersen: Norge bør tilby helsetjenester til papirløse migranter

SV-politikerne skriver at Frp har flere ganger vist at de er det mest ansvarsløse partiet, og de mener at slike folk må holdes langt unna styre og stell, for de spenner bein på friheten og livsgrunnlaget til barnebarna våre.

– Det kan vi rett og slett ikke godta hvis vi skal ha et levelig miljø i framtida.

annonse

Årsaken til SV-politikernes kritikk er at Fremskrittspartiet ønsker å gjøre det enklere å bygge nytt i strandsonen.

– Med andre ord kan man enklere bygge strandhus, private brygger og båtplasser., svarer SV, og legger til:

– Det er sikkert fint for de som har penger til sånt.

Les også: SV-topp rasende – forslag om å hente migranter til Norge under koronakrisen ble nedstemt

De hevder at hvis Fremskrittspartiet får bestemme, blir vi vitne til en ødeleggelse av naturen vi knapt har sett maken til tidligere.

– Det sier litt, etter mange, mange tiår med motorveibygging og nedbygging av skog, skriver SV-politikerne, og sier at forslaget er så hodeløst at det savner sidestykke:

annonse

– Denne formen for utbygging, hvor vi dropper å ta hensyn til miljø og folk flest, er et gufs fra fortida.