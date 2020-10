annonse

Tre bydelsledere i Oslo Arbeiderparti mener at partiet i Oslo ligner stadig mer på en sekt. De mener også at det var partiet som forlot Jan Bøhler, og ikke omvendt.

De hevder at Oslo-partiet har dyrket frem en ukultur, som er preget av smisking og «nettverksbygging». Det er dette partiet Jan Bøhler har forlatt, da det ikke var takhøyde for hans folkelige politikk, mener de tre.

– Oslo Arbeiderparti var en organisasjon med felles mål, men er nå blitt en samling individer som forsøker å bruke hverandre for å oppnå egne mål, skriver Arve Fløystad Thorsen, leder av Lilleaker Ap 2006–2016, Olav Tønsberg, leder i Alna Ap 2004–2014 og Dag Einar Thorsen, leder i Ellingsrud Ap i Klassekampen, og legger til:

– Jan Bøhler er i all enkelhet blitt fryst ut av Oslo Arbeiderparti. Dette må tas opp, ikke for å skade Oslo Arbeiderparti, men for å redde Oslo-partiet fra å ta livet av seg selv.

Da Raymond Johansen ble byrådsleder, var Bøhler leder for Oslo Arbeiderparti.

– Raymond har Jan å takke for det, men den takknemligheten har forsiktig sagt ikke kommet spesielt klart til uttrykk.

Bøhler ble fjernet som leder av Oslo Ap. Men han hadde sittet lenge, skriver de, og et skifte kunne ha vært naturlig.

– Det var likevel med undring vi så hvordan Jan var stadig ute blant velgere og i lokallagene, mens han åpenbart ikke lenger var inne i varmen i Oslo Arbeiderparti. Han fikk tydelig beskjed om at det var best han holdt seg vekk, skriver de, og opplyser at partiet forandret seg:

– Samtidig med utfrysingen av Jan pågikk det en gradvis sentralisering i Oslo Arbeiderparti. Vi fikk et Oslo-parti der alle viktige og strategiske beslutninger ble tatt av noen få, helt på toppen.