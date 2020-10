annonse

Det var under et valgmøte i Michigan at president Donald Trump advarte om at Demokratene forsøker å utslette USAs historie og rense landet for amerikanske verdier.

Trump sa videre at landets moderate velgere derfor har en «moralsk plikt» til å stemme på Republikanerne i november. Tusenvis var møtt opp på valgmøte i Michigan.

