annonse

annonse

Dagen etter at president Donald Trump holdt folkemøte med flere titalls tusen entusiastiske mennesker i Florida, kom det rundt 60 personer for å høre Joe Biden i den viktige vippestaten.

Florida er en viktig delstad i det amerikanske valget, ettersom vinneren der mest sannsynlig vil bli USAs neste president.

I uken som gikk har et vært Trump-feber i Florida. I Miami var det ifølge det lokale politiet over 30 000 biler tilstede under en bilparade til støtte for Trump og mot sosialisme.

annonse

Og da Trump holdt sitt første folkemøte siden corona-friskmeldingen var det smekkfullt med flere titalls tusen fremmøtte. Det var så fullt at flere tusen måtte se Trump tale på storskjerm utenfor.

Kjedelig

Men entusiasmen har ikke vært like god for utfordrer Joe Biden, for å si det mildt. I flere vippestater han har besøkt den siste tiden har ikke mange supportere møtt opp.

annonse

I Arizona var det absolutt ingen som møtte opp for å se Biden. En nyhetsreporter som rapporterte direkte sa at det var «kjedelig» utenfor museumet der Biden og hans visepresident oppholdt seg.

Men heller ikke tirsdag var det mye entusiasme å spore i Florida. Etter mange dager med Trump-dans ,både i gatene og på folkemøtene, møtte rundt 60 personer opp for å høre 77-åringen tale i Pembroke Pines. De fleste journalister og kampanje-medarbeidere.

"Where am I going? I'm going this way?" asks a very confused Joe Biden pic.twitter.com/d1obHXXnfG — Abigail Marone 🇺🇸 (@abigailmarone) October 10, 2020

Litt mer liv var det da Biden gikk på talerstolen i Tampa der han ble møtt av biler som tutet. Biden la selv ut en video på sin egen twitter-profil, men det er usikkert på hvor biler som hadde møtt opp til «drive in» rallyet.

Ingen av de største mediene har lagt ut et oversiktsbilde over folkemengden. Heller ikke NTB har lagt ut bilder av hvor mange som møtte opp.

På sosiale medier harselerte folk i kommentarfeltet til Biden og sa at det var flere biler på «drive in» hos McDonalds.

annonse

Omg!!! There were more people at McDonald’s tonight! — FloridaParadise (@JPNapierSr) October 14, 2020

Under 2000

Donald Trumps motstandere har ofte argumentert at Biden ikke holder store folkemøter på grunn av coronaviruset. Men heller ikke direktesendingen på Joe Bidens ofisielle twitter-konto ble sett av mange.

Litt under 2000 personer følte direktesendingen. Til sammenligning blir Donald Trump sine folkemøter sett av rundt 150-200 000 hos Right Side Broadcasting, som strømmer alle møtene til presidenten.

Selv om entusiasmen ser ut til å være fraværende, hevder de største mediene at Biden knuser Trump på målingene. Mandag la The Economist ut en måling som viste at det er 91 prosent sjanse for at Biden blir USAs neste president.