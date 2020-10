annonse

Den amerikanske nyhetskanalen Fox News melder om stygge scener etter at Trump-supportere, som avholdt et ytringsfrihets-møte, ble stormet av voldelig Antifa og Black Lives Matter-aktivister i byen San Francisco.

Mørkkledde maskerte ekstremister møtte opp under ytringsfrihetsmøtet der det blant annet ble demonstrert mot Big Techs sensur den siste tiden. Men det var ikke alle som likte at noen demonstrerte for ytringsfriheten og Tek-gigantene Youtube, Facebook og Twitter.

Den konservative gruppen Team Save America ble møtt av voldelige Antifa og Black Lives Matter-aktivister.

Les også: Dette er Antifa

Den svarte Trump-tilhengeren Philip Anderson var en av arrangørene bak ytringsfrihetsmøtet. Han fikk tenner slått ut av de voldelige ekstremistene, skriver Fox News.

Anderson la ut en video på Twitter og sa han var blitt angrepet av Antifa.

– Dette er hva som skjer når du mister ytringsfriheten, sa Anderson over mens folk kastet gjenstander mot ham.

– Dette er hva som skjer, Amerika. Dette er hva landet vårt blir til, sa han videre.

Arrangementet ble avlyst før det begynte.

En annen demonstrant, som hadde på seg en Trump 2020-skjorte, ble også angrepet. Han ble til slutt hentet av sykebilen.

Sensur

San Francisco Police Department har foreløpig ikke svart på spørsmål fra Fox News.

Sosiale mediebedrifter har møtt massiv kritikk for sensur den siste tiden. I forrige uke la Twitter ut en advarsel på en tweet fra presidenten som sammenlignet koronavirus med influensa, mens Facebook fjernet innlegget helt, skriver Fox News.

Fox News melder også at Twitter har låst ute New York Post fra sin twitter-konto etter at de publiserte en eksplosiv artikkel tidligere i uken som handlet om Joe Biden og hans sønn Hunter.

TV 2

I Norge har Tv2.no omtalt saken, men de har av uvisse grunner nektet å skrive at den svarte Trump-tilhengeren ble angrepet av Antifa.

TV 2 har ikke gjengitt twitter-meldingen til Andersen der han skriver at han ble «angrepet uten grunn av Antifa». Istedet har TV 2 lagt ut en twitter-melding fra en journalist der de skriver følgende:

«Etter minutter med opphetet krangling om fascisme og black lives matter, slo en mann kledd i svart en arrangør fra Team Save America-arrangement som møtte opp for å hente ut en mann som hadde på seg en Info Wars-t-skjorte», skriver TV 2 i sin gjengivelse av journalisten.

TV 2 har heller ikke, av uvisse grunner, lagt ut video av angrepet i sin artikkel.