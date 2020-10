annonse

En fransk professor ble halshugget på fredag, angivelig som hevn i Allahs navn for å ha vist karikaturtegninger i sin klasse av profeten Muhammed som ledd i et undervisningsopplegg om ytringsfrihet.

Elever som eventuelt ikke ville følge undervisningsopplegget fikk endatil lov til å forlate undervisningen, blir det sagt. Læreren mottok likevel etterhvert protester, drapstrusler og politianmeldelse fra muslimske foreldre, hevdes det. Resultatet av lærerens undervisning i ytringsfrihet ble dessverre at han måtte bøte med livet. Både sjokkerende, grotesk og sørgelig, men likevel ikke helt uventet eller uforståelig.

Alle mennesker i Europa og verden for øvrig har bevitnet villskapen i den religiøs-politiske ideologien når den har fått fritt utløp i våre gater formidlet på TV-skjermene eller i filmopptak/videoer. Vi vet hva islamsk terror er og hvordan den ser ut og altfor mange har fått sin død av det eller blitt lemlestet for livet. Likevel kan en spørre om disse uskyldige ofre for en sanseløs villskap vies noe oppmerksomhet eller er verdt noen kirkebønner? Det ser ikke slik ut. De blir fort glemt og tilbake står bare myndighetenes, kirkenes og medias oppfordringer om at «vi må stå sammen», «ikke spre frykt», «vise ytringsansvar». Det er «vi» som er det egentlige problemet. Derfor må vi møtes med hatpratlover og handlingsplaner.

Skal nye angrep fra islamittiske voldsmenn villmenn hindres, må vi skjerpe oss, våre legitime meninger møtes med bøter og sensur og redsel for sensur og utestengning.

Frankrike har gått denne veien lenge. Sverige også. Norge er også på god vei. Og foran oss går vår statsminister, vår kirke og også i altfor stor grad kristne media. De kjennetegnes ved at de ikke vil erkjenne den høyst legitime frykt som mange kjenner for den underkastelsen og åpne islamiseringen som foregår i det stille. Først og fremst det at vi skal holde munn, frykte sensur og selvsensuren det innebærer. Ikke støte, ikke fornærme religiøse følelser, ikke prioritere, ikke si at noe er bedre enn noe annet, ikke si at vi har bedre verdier, eller bedre kultur. Ikke snakke om kostnader og negative konsekvenser ellers.

Frankrike har gjennom de siste årene vært rammet av islamsk terror mer enn andre land i Vest-Europa, og mange hundre er drept eller lemlestet for livet, gjennom bombeangrep og rene nedslaktninger med kniv eller økser. Lastebilangrepet i Paris der horder av sakesløse mennesker ble meiet ned. Det bestialske angrepet på redaksjonen i Charlie Hebdo minnes vel de fleste ennå.

Terroraksjoner ser ut til igjen å tilta i Frankrike, men hverdagsterroren og islamismen er blitt så omfattende at selv Macron ved flere anledninger nå har uttalt seg hardt mot dens økende innflytelse og ødeleggende og splittende effekt på Frankrike som nasjon. Mange hevder at situasjonen er ute av kontroll. Frankrike har tapt slaget mot den islamistiske separatismen og at det alt kan være for sent å stanse den. Alternativet er bruk av massiv militær makt, men så langt vil nok ikke Macron gå.

Her i Norge vil nok avisredaksjonene fort glemme, slik de alltid er påpasselig med når det gjelder islamsk terror og dominansvold. Islam er jo for det meste «Love and Peace» og islamistisk terror har ikke noe med islam å gjøre, får vi vite.

Akkurat nå er de opptatt av kongen vår og hans politiske budskap og hans korrekte observasjon om at han frykter splittelsen han ser i samfunnet. Han frykter populisme og høyreradikal ideologi. Noe som klinger godt i MSM-redaktørenes hjerter. Helt ulikt de kongelige høyheter i Sverige og Danmark som er mer opptatt av henholdsvis den voksende voldskriminaliteten i samfunnet og mange innvandrere fra fremmede kulturer som viser liten vilje til å adoptere danske verdier.

Det blir nok ikke tatt til orde for noen rosetog eller lysmarkeringer, minnetaler e.l. for den franske gymnaslærer av Utdanningsforbundet eller noen av dets lokallag. Heller vil nok ikke Kirken be for eller nevne noen av ofrene for islamistisk terror og kriminalitet i vårt eget land, eller den franske læreren som måtte gi sitt liv for islamistens villskap. Ingen minnemarkeringer eller ytringsfrihetsmarkeringer. Fremfor alt må vi ha «fred og ro» og glemme det vonde som har skjedd.

Den franske læreren var jo også hvit og majoritetsfranskmann. Dessuten burde han ha tatt mer hensyn til muslimers følelser når det gjelder deres hellige og ukritiserbare Profet. Så det så…

Skal tro om det snart er bare de «foraktelige» i Sian som tør stå opp for vår ytringsfrihet? Den du lærte om på ungdomsskolen? Du vet han… Var det ikke Voltaire han het? Eller var det Jesus som sa: «SANNHETEN skal sette dere fri»? Eller Charlie Hebdo? Talte de for døve ører?