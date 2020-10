annonse

Nylig offentliggjorte e-poster avslører hvordan Hunter Biden ønsket å tjene penger på familienes vegne ved å gjøre forretninger med et kinesisk firma. Nå er det nye opplysninger som knytter faren, Joe Biden, direkte til avtalen med kineserne.

Det var New York Post som først meldte at Hunter Biden hadde lukrative forretningsavtaler med Kinas største private energiselskap – det tidligere Shanghai-baserte konglomeratet China Energy Co. (CEFC).

En e-post med emnelinjen «Forventninger» ble sendt til Biden 13. mai 2017. Den inneholdt detaljer om «godtgjørelsespakker» for seks personer som var involvert i en uspesifisert forretningsvirksomhet. Biden ble identifisert som «formann/nestleder avhengig av avtale med CEFC.» Lønnen hans var satt til «850» og e-posten bemerket også at «Hunter hadde noen forventninger på kontoret han ville utdype.»

I tillegg skisserte e-posten en «foreløpig avtale» der 80 prosent av «egenkapitalen» – eller aksjene i det nye selskapet – ville bli delt likt mellom seks personer hvor blant annet Hunter ble nevnt med en post på 20 (%). Men der nevnes også «the big guy», som H (det vil si Hunter skal «holde») ti prosent av aksjene for.

Fox News har også fått tak i epostene, og de har snakket en av de som er kopiert inn. Han bekrefter at eposten er autentisk.

Og andre kilder Fox News har snakket med bekrefter at «the big guy» er en referanse til Joe Biden, som nå er presidentkandidat for Demokratene.

Epostene som først kom New York Post i hende har skapt en underlig polarisert situasjon i mediene. Facebook og Twitter har blokkert spredningen av saker om det, i et folkemøte unnlot ABC-programlederen helt å spørre Joe Biden om epostene, og på CNN og andre medier sympatiske til Demokratene er det knapt et eneste ord om saken.

Og nå bekreftes det altså at epostene er autentiske og at Joe Biden er tiltenkt en aksjepost i selskapet som settes opp med kineserne. At fordeling vill skapt oppsikt kan unnlatelsen av å nevne mottakerne med navn og med referansen til Joe Biden som «the big guy» muligens være en indikasjon på.

