annonse

annonse

I mediene slås det stort opp at Donald Trump har 400 millioner dollar gjeld som privat investor. Samtidig forbigås det i stillhet at milliardene renner inn hos Hillary Clinton og Joe Biden, Demokratenes presidentkandidater i 2016 og 2020.



Etter at The New York Times publiserte Donald Trumps mye omtalte ligningstall 27. september, har presidentens privatøkonomi fått økt oppmerksomhet bare uker før det amerikanske valget 3. november.

«Kroniske tap», «årevis med skatteomgåelse» og «vidstrakte avskrivninger» var bare noen av karakteristikkene som The New York Times tok i bruk om presidentens personlige finanser. Påstandene ble avvist av Trump.

annonse

– De fleste, hvis ikke alle faktaene synes å være unøyaktige, sa advokat Alan Garten i The Trump Organization, og hevdet at Trump har betalt «titalls millioner dollar» i personlig skatt til den føderale regjeringen de ti seneste årene.

Les også: Trump kaller rapport om at han er nullskatteyter for komplett oppspinn



Donald Trump har aldri lagt skjul på at han har bygget opp sin formue ved å ta opp lån til investeringer. Under en utspørring på TV-kanalen NBC News torsdag kveld fikk Trump spørsmål om sine passiva, skriver Dagens Næringsliv.

annonse

– Bekrefter du at, ja, du skylder rundt 400 millioner dollar, spurte programleder Savannah Guthrie med henvisning til The New York Times’ avsløringer. 400 millioner kroner tilsvarer rundt 3,7 milliarder kroner – obligasjoner som Trump skal hefte personlig for.

– Det som jeg sier, er at det er en bitte liten del av min nettoformue, svarte Trump, og kalte beløpet «peanuts» sammenlignet med verdien av hans eiendommer. Trump eier blant annet Trump Tower på Manhattan i New York City og ferie-resorten Mar-a-Lago i Florida.

Les også: Greta Thunberg hiver seg inn i USA-valgkampen: – Pokker! Bare stem Biden!



Trump kalte sine eiendommer «underbelånt» (underleveraged). Ifølge The New York Times’ opplysninger forfaller over 300 millioner i løpet av de fire neste årene, og skal dermed være nedbetalt mot slutten av en eventuell andre presidentperiode.

Selv om Trumps ligningstall angivelig ble tilveiebrakt gjennom ulovlig lekkasje – The New York Times har nektet å oppgi hvor de har fått dokumentasjonen fra – ble det ikke iverksatt tiltak fra Twitter og Facebook for å begrense spredningen av dataene.

15. oktober var det derimot satt krisestab hos Twitter og Facebook etter at New York Post hadde publisert artikkelen «Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian businessman to VP dad» om lekket e-post som skal vise Biden-familiens påståtte korrupsjon i Ukraina.

annonse

Twitter blokkerte ikke bare nettadressen til NY Post-artikkelen, men også eksterne nettsider som lenket til artikkelen. Begrunnelsen fra Twitter var at de vurderte NY Post-artikkelen som «potensielt skadelig» i henhold til sin antihacking-policy.

Les også: Ted Cruz mener Twitter dekker over korrupsjonsanklager mot Biden og vil stevne toppsjef Jack Dorsey



Torsdag kveld var president Donald Trump og hans utfordrer, presidentkandidat Joe Biden fra Demokratene, i hver sin TV-sendte utspørring. Og mens Trump ble forhørt om sine ligningstall av NBC News, utartet Bidens samtale med ABC News seg nærmest som et koseintervju.

Blant annet ble Biden spurt om han ville ta COVID-19-vaksine. Familiens påståtte million-inntekter fra lyssky virksomhet i Ukraina, Russland og Kina ble ikke nevnt med et ord.

Også Demokratenes tidligere presidentkandidat Hillary Clinton og hennes ektemann Bill skal gjennom The Clinton Foundation ha beriket seg i kraft av sine politiske embeter. Donasjoner til stiftelsen skal ha økt sannsynligheten for å få låne Clintons øre som USAs daværende utenriksminister.

Les også: Det amerikanske utenriksdepartementet vurderer å granske korrupsjonsanklager mot Clinton-familien

Fra grunnleggelsen av The Clinton Foundation i 2001 til Hillary Clintons tiltreden som utenriksminister i 2009 skal stiftelsen ha mottatt over 500 millioner dollar – for øvrig mer enn Trumps nåværende gjeld som privat investor – ifølge The New York Times.

I perioden 2009-2016 akselererte donasjonene til The Clinton Foundation, og i 2016 passerte stiftelsen to milliarder dollar, snaut 17 milliarder kroner, i samlede inntekter siden oppstarten. I 2014 alene skal inntektene ha vært på 172 millioner dollar.

Clinton gikk i 2013 av som utenriksminister. Det viste seg umiddelbart på stiftelsens inntekter, som sank til $109 millioner i 2015 og $63 millioner i 2016.

Les også: Vil granske hvordan Norge kunne bli Clinton-stiftelsens største bidragsyter

Erna Solbergs regjering valgte imidlertid å øke bidragene – fra rundt 40 millioner kroner i 2013 til 129 millioner i 2014 og hele 174 millioner i 2015, for øvrig samme år som Bill Clinton gjestet Solberg i Oslo og fikk med seg 30 millioner kroner i bagasjen.

Etter Clintons valgnederlag i 2016 skal pengestrømmen inn i stiftelsen nærmest ha tørket inn. Erna Solbergs regjering fortsatte imidlertid å donere, og rakk å hive ytterligere 92 millioner kroner etter The Clinton Foundation før den norske støtten opphørte ved utgangen av 2018, skrev ABC Nyheter.

Clintons og Bidens har tjent milliarder på å selge politisk innflytelse til fremmede lands regjeringer, mektige kapitalinteresser og andre som har bladd opp – en praksis som i beste fall grenser til korrupsjon.

Da sier det kanskje mest om mediene at det er Trumps lovlige banklån som angivelig er diskvalifiserende, moralsk klanderverdig og nærmest noe å skamme seg over. I mediene skal det ikke skrapes mye på overflaten før forakten for ærlig kapitalisk arbeid og privat næringsliv viser seg.