Vi må fortsette å stå opp for ytringsfriheten, for vår fremtid, og for de falne.

Vi levde en gang i et hjørne av verden der vi kunne ytre oss fritt om religion, politikk og ideologi, uten å bli truet eller drept. Vi levde en gang i en verdensdel som var trygg, med frie mennesker og med myndigheter som klarte å beskytte sin befolkning. Siden har ting begynt å gå skikkelig skeis, og det er ingen overdrivelse. Gjengkriminalitet, ungdomskriminalitet, voldtekter, knivstikking på åpen gate og skyteepisoder har blitt vanlige innslag i nyhetsbildet. Terror også, er noe vi har måttet venne oss til.

En mann er blitt brutalt halshugget, kun fordi han simpelthen hadde vist noen andre en tegning. En tegning. Slikt barbari skal ikke være mulig å forstå, eller forvente. Men vi har sett nå sett hva verden kan by på, og det viser oss igjen at europeiske politikere har vært ansvarsløse, skjødesløse naivister. For denne handlingen er et resultat av en politisk bestemt utvikling, og en del av en prosess.

«Mangfold», post-kolonialisme og politisk korrekthet. Der ligger skylden for at vi har havnet her. Derfor blir vi, lovlydige borgere i Europa, med og uten innvandrerbakgrunn, stadig mer utrygge, og derfor står vi stadig mindre fritt til å mene det vi vil om religion og ideologi. Dette rammer oss alle, uansett etnisk opphav. Vi blir alle utsatt for den samme erosjonen av friheten vestlige forfedre kjempet frem for oss.

«Tankefrihet»

Erna Solberg, statsministeren vår, har kommentert angrepet. Hun refererer til vår «tankefrihet», men ikke ytringsfriheten som sådan. Men tankefriheten er ikke det som er truet her. Ingen kan høre hva du tenker. Du kan alltid tenke hva du vil. Men hva godt gjør det, om vi ikke har friheten til å ytre oss om det? Det er ytringsfriheten som er truet. Og der har Erna Solberg og andre politikere som har støttet den høye innvandringen fra muslimske land et ansvar.

Alvorlige og grusomme nyheter om terrorhandlingen i #Frankrike. Vi må stå sammen mot angrep på tankefrihet og opplysning. Mine tanker går til offerets nærmeste, kolleger og elever — Erna Solberg (@erna_solberg) October 17, 2020

Regjeringen er veldig påpasselige med å vise at muslimhat er noe svineri. Det hadde vært vel og bra det, dersom de også tok innover seg at frykten for islam både er legitim, og noe helt separat fra hatefulle holdninger til muslimer. Det hadde vært fint om de hadde brukt like mye energi på å bekjempe islams fundamentalisme, som de bruker på å straffeforfølge norske borgere som sier «gale» ting.

Spade for spade

Vi kan ikke la oss skremme. Vi kan ikke se på at vårt fantastiske Vesten svinner hen under vekten av fundamentalistiske nykommere og deres forkvaklede støttespillere på venstresiden. Ingen ideer, religion eller ideologi skal være forskånet fra frie meningsytringer. Idéer kan aldri være fritatt for kritikk og latterliggjøring. Mektige profeter skal ikke beskyttes. Ytringsfriheten er ikke til diskusjon.

Dette må bare gjøre oss sikrere i vår sak. Vi må stå på vårt. Vi må kalle en spade for en spade. Vi må klart slå fast at vår ytringsfrihet ikke er oppe til diskusjon. For våre falne brødres og søstres skyld, og for vår fremtid.