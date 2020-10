annonse

Kommunedirektøren i Trondheim er sjokkert. Folk tar ikke smittesporing på alvor.

Festglade mennesker i Trondheim registrerer seg med katte- og hundenavn og falske telefonnumre. To utesteder har blitt stengt etter påvist virussmitte. Et av dem er Barmuda på Solsiden, som arrangerte sin tradisjonelle cava-søndag.

– Det vil si at det var fullt ved alle bord fra klokka 14, og at det var totalt 100 mennesker her, sier Barmuda-eier Jan Tore Flatval til NRK.

To gjester har fått påvist koronasmitte. Men så ble det avdekket at mange gjester hadde benyttet falske navn. De gjør at en ikke har full oversikt over hvem som har vært innom den kvelden.

Ifølge covid 19-forskriften må serveringssteder registrere minst én person ved bordet.

– Jeg er rystet over opplysninger om at det tulles med registreringa. Det gjør at våre smittesporere får en utrolig vanskelig jobb, at man kan gå med smitte og føre den videre, og i verste fall smitte de som er alvorlig syk. Det er unødvendig å minne om at koronaviruset er en dødelig sykdom, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Han påpeker at det ikke er utestedene som er problemet, men gjestene.