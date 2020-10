annonse

annonse

Sår tvil om habilitet.

Siden 2006 har forsker Knut Røed og hans kolleger mottatt rundt 70 millioner kroner til forskningsprosjekter, herunder forskning støttet av Norges Forskningsråd og forskning bestilt og betalt av oppdragsgivere som Arbeidsdepartementet.

I tillegg til sin stilling ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er Røed rådgiver for Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i økonomiske spørsmål. Dessuten har Røed hatt flere viktige verv og stillinger i Arbeiderpartiet og AUF.

annonse

Røed har alltid vært åpen om sin tilknytning til Arbeiderpartiet, skriver tidsskriftet Kapital, som likevel retter kritikk mot forskerens påståtte dobbeltrolle. Dette skjer etter at Røed nylig leverte en forskningsrapport til Nærings- og fiskeridepartementet.

Les også: Professorer har fått nok: – Vi vil ha Biden som president, Trump gjør ikke som vi sier

Rapporten konkluderte nemlig med at antallet årsverk øker jo mer penger som forlater bedriften i formuesskatt til staten. Støtten fra Arbeiderpartiet lot selvsagt ikke vente på seg, som omfavnet rapporten som Arbeiderpartiets egen rådgiver hadde fremlagt. Det fikk redaksjonen i Finansavisen/Kapital til å heve øyenbrynene.

annonse

– Stikk i strid med det meste av økonomisk teori og sunn fornuft har Røed og hans kolleger kommet til det oppsiktsvekkende resultatet at høyere formuesskatt (dvs. økte kostnader for eierne) gir økt sysselsetting, og at eierne i bedriftene tar ut mindre i lønn og utbytte ved økt formuesskatt, skrev Kapitals Vikebe Holth 16. oktober.

To dager tidligere var Røeds habilitet også gjenstand for Trygve Hegnars leder i Finansavisen, som tilhører samme mediekonsern som Kapital. Der påstår Hegnar at datagrunnlaget for Røeds forskning mangler representativitet fordi det bare tar for seg små selskaper som i utgangspunktet ikke betaler mye formuesskatt.

Les også: Nobelpris i fysikk for forskning på kompakte og supermassive sorte hull

Uavhengig av forskningens metode- og datavalg er Røeds rolle i Arbeiderpartiet problematisk, mener Holth. Mens også forskere skal ha ytringsfrihet, understreker hun, går det på tilliten løs når Røed både forsker på og er partipolitisk engasjert i nøyaktig samme tema.

– Rollene som henholdsvis uavhengig forsker og rådgiver for et politisk parti er ikke forenlige. De kan dessuten være i strid med generelle forskningsetiske retningslinjer, som sier at habilitet dreier seg om å unngå sammenblandinger av roller og relasjoner som kan gi rimelig mistanke om interessekonflikter, innvender Holth.

– Røde Røed burde ikke få en krone mer i offentlige midler før han sier fra seg rådgiverjobben for Arbeiderpartiet, slår Holth fast.

annonse

Les også: Klimaforskere sliter med depresjon og psykiske lidelser

Røed har gitt en samtidig imøtegåelse av kritikken fra Kapital. Der påpeker Røed at den aktuelle forskningen om formuesskatt ikke er hans alene, men utført av «fire ulike forskere med ulikt politisk ståsted».

– Min historikk med Arbeiderpartiet er i dette tilfellet irrelevant. Forskningen styres ikke av sånt. Vi følger en forskningsstandard og det er den som har noe å si, insisterer Røed.

Ifølge moderne forskningsetiske standarder i vestlige land bør forskernes økonomiske interesser eller andre slags bindinger oppgis i selve forskningspublikasjonen, og i nær sagt alle anerkjente vitenskapelige tidsskrifter er dette påkrevd. Men hverken i Røeds CV eller i rapporten om formuesskatt går det frem at Røed sitter i Arbeiderpartiets økonomiske råd, skriver Kapital.