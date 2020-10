annonse

Det er nå blitt kjent at kriminelle gjenger beordret portforbud i den innvandrertette bydelen Tensta i slutten av august.

Politiet la merke til at det var lite folk ute.Det kom tips om at gjengkriminelle i området tvang folk innendørs under trusler.

– Det var personer fra disse gjengene som var ute og fortalte folk at de ikke skulle være ute etter klokken 18, og det spredte seg raskt til alle som bor her, sier politisjefen i Rinkeby, Therese Rosengren, til TV4.

De som ikke etterkom ønsket fikk beskjed om hva som ville skje.

– De ville bli utsatt for grov vold, sier Rosengren.

Av en eller annen grunn, har ikke dette blitt kjent før nå. Heller ikke for Sveriges øverste ansvarlige for lov og orden.

– Dette har jeg aldri hørt om tidligere, sier Sveriges innenriksminister, Mikael Damberg til TV4 lørdag.

Ifølge politiet er det opp til seks forskjellige kriminelle gjenger som opererer i dette området, men det er spesielt to som har vært i en konflikt de siste månedene.

– Jeg er sikker på at politiet tar disse opplysningene på det største alvor og passer på at det i Sverige er svenske lover som gjelder, og de gjelder for alle. Det er ingen kriminelle som skal få bestemme hva andre skal og ikke skal gjøre, fortsetter Damberg.

Hva er grunnen?

Det spekuleres nå i grunnen til «portforbudet».

– En grunn til dette kan være at de to gjengene skulle gjøre noe de ikke ønsket at beboerne i området skulle se, eller de ville ikke at det skulle hende dem noe, sier gjengekspert Amir Rostami til SVT.

– Dette kan også handle om en ren maktdemonstrasjon, men da burde det ha skjedd flere ganger. For så vidt jeg vet har dette bare skjedd en gang, fortsetter han.

– Dette tyder på at de har fått en stor innflytelse i nærområdet. At de kjenner at de har muligheten bare til å gjøre dette og at de kjenner seg mektige nok til å komme unna med det, sier mye.

NRK har også skrevet om saken. Og som de kan rapportere: «Dette er ikke første gang forstedene Rinkeby og Tensta er i søkelyset for problemer knyttet til gjengkriminalitet.»

Tensta har høy innvandrerandel, store sosiale problemer og har vært åsted for voldelige opptøyer. Det var også her er et NRK-team i 2017 ble truet av ungdommer som kastet stein.

Sylvi Listhaug (Frp) var i Rinkeby for å se på forholdene før valget i 2017.

