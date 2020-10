annonse

Norges største avis har helt ulikt fokus på to lignende folkemøter.

«Trump trosser smitteadvarsler. Respektløst, farlig og idiotisk», skriver VG med store bokstaver etter ett av de mange populære folkemøtene til Donald Trump.

«Trump i Wisconsin: − Oppmuntrer til superspreder-arrangement», skriver VG videre, som lenker til uttalelser fra en Guvernør i Wisconsin som er demokrat og motstander av Trump.

Demokraten mener folkemøtene er «farlige».

Fittehattene

Fokuset på feministenes folkemøter er imidlertid helt annerledes.

VG var tilstede på et folkemøte arrangert av en gruppe som hevder de kjemper for kvinners rettigheter. Til VG uttalte en av kvinnene at «hun er redd for hvilke rettigheter hun kan miste» under dagens regjering.

De mange tusen kvinnene som marsjerte side om side, tett i tett, i Washington D.C. brøt «smittervernsreglene». Men dette var ikke VGs hovedfokus.

«Tusenvis i kvinnemarsj mot Donald Trump. Lørdag marsjerer tusenvis av amerikanere i protest mot Donald Trump og nomineringen av Amy Coney Barrett som høyesterettsdommer», skriver VG.

Fake News CNN

Ordet «superspreder-arrangement» har ikke blitt brukt i artikkelen om feministene.

Mange på sosiale medier reagerer på at mediene kun fokuserer på Donald Trump og hans folkemøter, og stempler dem som «superspreder-arrangement», mens de ignorerer «superspreder-arrangementer» når noen arrangerer folkemøter med aktivisme mot Trump.

– Hvor er Fake News CNN i dag og kaller dette et superspreder-arrangement? spør en person som har linket en video der feministene går tett i tett.

Where is #FakeNewsCNN today calling this a SUPERSPREADER EVENT? NO? Weird…. did they mention the oddness of a WOMAN'S March to protest a WOMAN replacing a WOMAN on the supreme court? NO? Weird huh? https://t.co/ysUI9rAvP3 — Tommy Duggan (@ValleyPatriot) October 17, 2020

Nobody in Media is filling the airwaves with FAKE OUTRAGE over the lack of social distancing and absence of mask-wearing at the pussy hat event in D.C. Gosh! What ever could this mean? pic.twitter.com/pGrvLxuJYm — HighImpactFlix (@HighImpactFlix) October 17, 2020

Not a lot of social distancing. Could be a superspreader. https://t.co/Vugass6CPZ — Daily Caller (@DailyCaller) October 17, 2020