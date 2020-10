annonse

Det går ikke an å benekte at islam er en årsak til det grusomme drapet i Frankrike. En lærer ble halshugget for å ha vist karikaturer av profeten Muhammed som ledd i et undvisningopplegg for ytringsfrihet.

Sekularismen som er selve ryggraden i vestlig historie, er stadig under press. Det blir vi minnet på hver gang et terrorangrep blir utført av trofaste islamister som ofrer sitt liv for den avdøde profeten sin.

Avisene meldte like etter 1830 fredag at læreren Samuel Paty ble halshugget i en forstad nordvest for Paris. Offeret for hendelsen var en ungdomsskolelærer, som viste frem en karikaturtegning av profeten Muhammed i forbindelse med undervisningstime om ytringsfrihet tidligere denne måneden.

På forhånd varslet læreren elevene med muslimsk bakgrunn og ga dem muligheten til å trekke seg ut av klasserommet ut så deres følelser ikke ble såret. Det er et typisk «safe space» tilbud mange forplikter seg til å gi for å ikke støte, og mulig øke voldspotensialet hos de som blir religiøst krenket.

Handlingen i etterkant viser ellers at læreren hadde rett i at lære om ytringsfrihet er svært nødvendig. Den antatte gjerningsmannen, 18 år gamle Abdullakh Anzorov, som har bakgrunn fra Tsjetsjenia ble kort tid etter angrepet skutt og drept av fransk politi.

Muhammeds metode

Å halshugge en lærer som underviser om ytringsfrihet understreker viktigheten av islamkritikk og at karikaturer av Muhammed blir vist oftere. Å kritisere religioner er og forblir et av kjernepunktene i ytringsfriheten. Derfor er det også viktig å kjempe mot totalitære og antidemokratiske virkemidler som islam ofte står for. Når mennesker kommer til Vesten i lys av beskyttelse og tyr til bestialske og horrible metoder som halshugging, har vi ikke bare feilet med integreringen, men akseptert et dødelig virus.

I den forbindelse må vi også gå i rette med organisasjoner som Islamsk Råd når de hevder at slike angrep er antimuslimske og ikke i tråd med islam. For det er nettopp i tråd med islam det er.

Muslimer som utfører slike handlinger følger bare i Muhammeds fotspor. Det er en løgn å påstå at de er «fiender av islam, slik samfunnsdebattanten Mohammad Usman Rana skriver på Twitter.

Å påstå at terrorangrep med halshugging som resultat er antiislamsk, viser bare hvordan både Islamsk Råd og Rana tilslører det budskap som fremkommer i de islamske skriftene. Metoden tilhører nemlig profetenen og den har vært hyppig brukt av terrororganisasjoner som den islamske stat (IS).

Muhammed har i sin tid beordret halshugging av en rekke mennesker han oppfattet som fiender av ham selv og Koranen. Ikke minst er det godt dokumentert i de hellig skriftene etter slaget Badr i 624 og de krigsfanger som ble tatt derfra.

I 627 sto Muhammed pesronlig for halshuggingen av tre menn i den jødiske Banu Qurayzah-stammen. Deretter ga han ordre om at hele stammens menn skulle lide samme skjebne. Kildene varierer, men mellom 650-900 ble drept ved å få halsen skåret over.

Kilden Al-Waqidi skriver ifølge Halvor Tjønn i boken Muhammed: Slik samtiden så ham at «henrettelsen av jødene fortsatte langt inn i natten, og at man måtte tenne fakler for å se klart.»

Når så mange er villige til å hevne han, er det også bevis på at det muslimske samholdet og kjærlighet til profeten er mektig.

Nå er det på tide å slå tilbake

Lærere har nå særlig ansvar for å støtte opp ytringsfriheten ved å våge å snakke om viktigheten av det frie ord. Lærerne må lære elevene sine at det å trykke karikaturtegninger verken er hatefullt eller ulovlig. Det er en legitim religionskritikk og det er en berettiget latterliggjøring av alle overtroiske vrangforestillinger mennesker har hatt som trøst i alle år.

Skoler har nå et stort ansvar for å realitetsorientering sine elever og studenter om faren ved overtroiske og absurde forestillinger om islam. Både journalist og læreryrket er svært venstrevridd, og pådrivere av multikulturalisme har hittil dominert utdanning og politikk.

Instinktet til norske lærere er kanskje å sky disse spørsmålene, men dette drapet bør snakkes om i norske klasserom, og islam bør absolutt ikke unnskyldes slik vi har for vane i dette landet.

Norske myndigheter kan med fordel ta litt selvkritikk og endre tankegang når det gjelder islamisme og hva elevene lærer på skolen. Foreldre har et særlig ansvar for å lære barna sine kritisk selvstendig tenkning og forståelsen av ideologier. Samfunnet ellers har et ansvar for å forstå viktigheten av informasjonsformidling.

Det vi ikke vet, dreper oss. Islamistene har ingen planer om å gi seg. Tvert imot mobiliseres de enda kraftigere og får støtte fra såkalte «moderate» muslimer og venstresidens godhetsapostler. Det er en farlig allianse som kan velte de europeiske verdiene.