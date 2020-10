annonse

annonse

Frisk Asker-spilleren Mats Hildisch (18) pådro seg en permanent ryggmargsskade etter å ha kollidert med målburet i en U21-kamp i ishockey lørdag.

NTB skriver at Hildisch ble operert på Ullevål sykehus natt til søndag. Etter undersøkelser er det påvist en permanent ryggmargsskade som har ført til lammelse.

Unggutten vil bli overflyttet til Sunnaas sykehus for rehabilitering, heter det i en pressemelding fra klubben.

annonse

– Vi i Frisk Asker føler med Mats og familien og vil gjøre vårt ytterste for å være der og støtte dem i tiden som kommer. Det viktigste for Mats nå, er å få hvile slik at han kan bruke all sin kraft og energi på den tøffe rehabiliteringsperioden som ligger foran ham. Familien er rørt og enormt takknemlige for all den varme og støtte de har fått fra hele hockeyfamilien, heter det pressemeldingen.