Presidentutfordrer Joe Biden nektet å svare på spørsmål om New York Post-avsløringene.

FBI tok beslag i PCen til Hunter Biden i 2019, og de siste ukene har New York Post avslørt innholdet i en rekke artikler.

PCen skal blant annet ha inneholdt e-poster som avslører hvordan Hunter Biden ønsket å tjene penger på familienes vegne ved å gjøre forretninger med et kinesisk firma.

En e-post med emnelinjen «Forventninger» ble sendt til Biden 13. mai 2017. Den inneholdt detaljer om «godtgjørelsespakker» for seks personer som var involvert i en uspesifisert forretningsvirksomhet. Biden ble identifisert som «formann/nestleder avhengig av avtale med CEFC.» Lønnen hans var satt til «850» og e-posten bemerket også at «Hunter hadde noen forventninger på kontoret han ville utdype.»

En av disse gikk på en eierandel på 10 prosent som skulle gå «the big guy». Kilder har bekreftet til Fox News at det er en referanse til Joe Biden.

Nektet å svare

I New York Post-avsløringen hevdes det også at Bidens sønn Hunter introduserte faren for en ukrainsk forretningsmann da visepresidenten var ansvarlig for USAs forhold til Ukraina.

Hunter Biden har sittet i styret til det ukrainske energiselskapet Burisma der han fikk utbetalt en halv million kroner i måneden. Biden avviser hardnakket anklagene som er kommet mot ham.

Da Joe Biden ble invitert til en TV-utspørring i forrige uke hos MSNBC fikk han ikke spørsmål om New York Post sin avsløring, noe som førte til voldsomt opprør blant folk på sosiale medier. Men da han nydelig fikk spørsmål fra en journalist om PCen til Hunter Biden, snudde han seg og gikk. Se video under.

WATCH: Joe Biden refuses to answer a question about the FBI seizing his son Hunter's laptop last year. The laptop contained emails about the Biden family receiving money from China and other foreign sources. https://t.co/EoGvdS7eUt pic.twitter.com/VCtocB3Br8 — Trump War Room – Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) October 18, 2020

FBI

New York Post har opplyst at de har fått tilgang til e-postene fra en bærbar datamaskin som angivelig tilhørte Hunter Biden.

Den bærbare datamaskinen ble levert inn av Hunter på et lokalt datamaskinverksted i Delaware i april 2019, etter å ha blitt utsatt for vannskader. Da ingen kom tilbake for å hente den, skal en tekniker i butikken ha gått gjennom harddisken og delt innholdet med den med tidligere New York City-ordføreren Rudy Giuliani.

FBI-etterforskere beslagla den bærbare datamaskinen i desember i fjor som en del av en pågående etterforskning av utenlandsk valginnblanding. Det er fortsatt uklart om den bærbare datamaskinen, og dens tilhørende innhold, er autentisk, skriver Breitbart.